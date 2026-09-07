فليك بعد هزيمة فالنسيا: لدينا الكثير من الجودة في الهجوم والنقاط هي الأهم

فليك بعد فوز برشلونة على فالنسيا بخماسية نظيفة: "لم يتغير شيء، لدينا الكثير من الجودة في الهجوم، وكذلك في خط الوسط، أنا سعيد بأداء بيدري، لدينا القدرة على خلق الفرص، وهذا أمر جيد".

أبدى المدير الفني لفريق برشلونة الألماني هانزي فليك، سعادته بفوز فريقه الكبير على فالنسيا 5-0 أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وقال فليك في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" عقب المباراة "كان الأمر رائعًا، سيطرنا على المباراة منذ البداية، تحكمنا وسيطرنا تماما، هذا ما أود رؤيته من فريقي".

وأضاف "بالنسبة لي، النقاط الثلاث هي الأهم، لكننا نمتلك لاعبين مميزين على أرض الملعب، نستطيع الهجوم بفعالية ضد الدفاعات المتكتلة، وخاصة في هذه الحرارة".

وأوضح المدرب الألماني "لم يتغير شيء، لدينا الكثير من الجودة في الهجوم، وكذلك في خط الوسط، أنا سعيد بأداء بيدري، لدينا القدرة على خلق الفرص، وهذا أمر جيد".

وعن فيرمين لوبيز قال فليك "إنه لاعب نشيط جدا داخل منطقة الجزاء وخارجها يمكنه استعادة الكرة بسهولة، أنه لاعب قوي حينما تكون الكرة في حوذته، أحيانا يرتكب الأخطاء، لكنه يؤدي بشكل جيد للغاية".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد أربع جولات، حيث حقق الفوز في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن.