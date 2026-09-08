الكرة الذهبية: حكيمي المرشح العربي الوحيد وبوعدي ومازة لأفضل لاعب شاب

30 لاعبا مرشحا لجائزة الكرة الذهبية بينهم أشرف حكيمي وميسي ويامال ورودري وديمبلي ومبابي، كما تضم قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب اللاعب المغربي بوعدي والجزائري مازة، وتواجد المغربي بونو ضمن المرشحين لأفضل حارس مرمى.

اختير الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي من بين 30 لاعبا مرشّحا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026، فيما حضر مواطنه أيوب بوعدي والجزائري إبراهيم مازة في قائمة المرشحين لأفضل لاعب شاب.

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وتقدّم قائمة جائزة الكرة الذهبية ستة لاعبين من المنتخب الإسباني المتوّج بلقب مونديال 2026، هم لامين يامال، باو كوبارسي، رودري، فابيان رويس، مارك كوكوريّا وفيران توريس.

وضمّت القائمة أيضا مجموعة كبيرة من باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، على رأسهم الفائز بالجائزة في العام الماضي عثمان ديمبلي.

ولا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات في مسيرته، ووصيف كأس العالم مع الأرجنتين الذي أعلن اعتزاله الدولي قبل أقل من عشرة أيام، مرشحا بدوره لإحرازها لمرة تاسعة.

ومن بين المرشّحين لاعبان من الدوري السعودي، هما السنغالي ساديو مانيه (النصر) والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية).

وقبل شهر ونصف الشهر من إعلان الفائز، تتواصل التكهنات بشأن هوية المتوج في ختام موسم يبدو من الصعب فيه تحديد مرشح أوضح من غيره.

وكان المدرب الإسباني لسان جيرمان لويس إنريكي قد اعتبر في مطلع أيلول/ سبتمبر أن الجائزة يجب، "برأيي"، أن تذهب إلى "أحد لاعبي" النادي الباريسي، وهو الرأي عينه الذي عبّر عنه القائد البرازيلي ماركينيوس، المرشّح بدوره للجائزة، الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي.

وقال البرازيلي "آمل أن يكون من باريس سان جيرمان. لدينا لاعبون رائعون جدا. لا أستطيع أن أحدد اسما واحدا. هل لديك القائمة؟ هل أنا فيها؟ (يضحك). إنها جائزة فردية. لقد أحرزنا ألقابا مهمة".

أما الفرنسي كيليان مبابي الذي لم يُحرز أي لقب مع ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي، لكنه أصبح هذا الصيف الهدّاف التاريخي لكأس العالم، فأكد الإثنين أن لديه "الإحساس بأن هذا ربما يكون العام المناسب للفوز بها".

وفي جائزة أفضل لاعب شاب، يتواجد بوعدي (18 عاما) الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ومازة (20 عاما) لاعب باير ليفركوزن الألماني.

أما في جائزة أفضل حارس مرمى، فيحضر المغربي ياسين بونو، إلى جانب منافسين مثل البلجيكي تيبو كورتوا والأرجنتيني إيميليانو مارتينيس والإسبانيين أوناي سيمون ودافيد رايا.

ويتنافس الإسباني ميكل أرتيتا (أرسنال الإنجليزي) مع مواطنيه إنريكي (سان جيرمان) وأوناي إيمري (أستون فيلا الإنجليزي) ولويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا) والبلجيكي فنسان كومباني (بايرن ميونخ الألماني) على جائزة أفضل مدرب.

وفي جائزة أفضل لاعبة في العالم، لم تنجح حاملة اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة الإسبانية أيتانا بونماتي في دخول القائمة، لكن زميلتها السابقة في برشلونة أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة عامي 2021 و2022 والتي انضمت إلى لندن سيتي لايونيسز هذا الصيف، حاضرة ضمن المرشحات.