دوري الأبطال: ليفربول يصطدم بأتلتيكو وباريس يبدأ الدفاع عن لقبه

تنطلق غدا الأربعاء منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهات قوية، أبرزها قمة ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد، وبرشلونة أمام فينورد، فيما يبدأ باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه باستضافة سلوفان براتيسلافا، ويحل أرسنال ضيفا على نابولي.

يفتتح ليفربول الإنجليزي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني مشوارهما في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2026-2027 بمباراة مرتقبة بينهما ضمن منافسات مرحلة الدوري للمسابقة القارية على ملعب "أنفيلد"، غدا الأربعاء.

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وتعيد هذه المواجهة إلى الأذهان لقاء الجولة الأولى من الموسم الماضي للمسابقة، حين حقق ليفربول انتصارا ثمينا على ملعبه بنتيجة 3-2 على نظيره الإسباني، بفضل هدف الفوز الذي سجله مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد أن قلب ليفربول تأخره، لينجو من الخسارة في مباراتين متتاليتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر تعادله 2-2 مع كل من مضيفه نيوكاسل يونايتد وضيفه نوتنغهام فورست، احتفل الفريق الأحمر بأول فوز له تحت قيادة مدربه الإسباني أندوني إيراولا يوم الجمعة الماضي، عندما حقق انتصارا ثمينا على مضيفه إيبسويتش تاون بنتيجة 2-0، في لقائه الأخير بالمسابقة المحلية.

وضمن هدفان سجلهما المهاجم العملاق ألكسندر إيساك في الدقائق التسع الأولى في مواجهة إيبسويتش تاون، أن يتجنب إيراولا أن يصبح أول مدرب لليفربول منذ الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز يفشل في تحقيق أي فوز في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي، حيث اعترف المدرب الشاب (44 عاما) بأن فريقه "كان بحاجة ماسة لهذا الفوز نظرا للظروف التي مر بها".

ويستعد إيراولا الآن لخوض أولى تجاربه في دوري أبطال أوروبا كمدير فني، حيث يأمل ليفربول، الفائز باللقب 6 مرات، في أن يحقق هذا الموسم نتائج أفضل من التي وصل إليها في النسخة الماضية للمسابقة، التي شهدت خروجه من دور الثمانية، وإنهاء انتظار دام ثماني سنوات للفوز بأغلى لقب للأندية الأوروبية.

وفي المقابل، بعد أن حصد أتلتيكو مدريد 7 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإسباني للموسم الجديد، انتهت سلسلة انتصاراته يوم السبت الماضي بخسارة مستحقة بنتيجة 0-3 أمام مضيفه أتلتيك بلباو.

ورغم شهرته بأسلوبه الدفاعي القوي والمنضبط، أعرب دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، عن أسفه لأداء فريقه في الشوط الثاني أمام أتلتيك بلباو، واصفا إياه بأنه "جرس إنذار حقيقي" في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، حيث استقبل فريق العاصمة الإسبانية 6 أهداف في الشوط الثاني خلال مبارياته الثلاث الأخيرة.

ويخوض أتلتيكو مدريد مباراته المرتقبة أمام ليفربول ساعيا لتحقيق أول فوز له على الإطلاق في دور المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري الأبطال على أحد الفرق الإنجليزية، بعد أن تعادل في 4 مباريات وتكبد 6 هزائم من إجمالي 10 مواجهات جمعته بهم.

ويثق أتلتيكو مدريد بقدرته على هز الشباك أمام ليفربول، حيث فشل في التسجيل في مباراتين فقط من آخر 24 مباراة خاضها في دور المجموعات أو مرحلة الدوري بالبطولة القارية، كما أنه لم يفشل في التسجيل إلا مرة واحدة فقط في آخر خمس زيارات له إلى ملعب "أنفيلد"، التي شهدت تحقيقه فوزا وحيدا وتعادلا واحدا و3 هزائم.

برشلونة يتطلع لمواصلة بدايته المثالية

ويستهل فريق برشلونة الإسباني مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2026-2027 بمواجهة ضيفه فينورد روتردام الهولندي، غدا الأربعاء.

وبينما يسعى الفريق الكتالوني للتتويج بالكأس الأوروبية المرموقة للمرة الأولى منذ عام 2015، فقد سبق لفينورد أن حصل على اللقب مرة وحيدة عام 1970.

وقدم برشلونة أداء مثاليا في بداية مشواره بالموسم الحالي، بعدما فاز في مبارياته الأربع الأولى بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري الإسباني، حيث تغلب على إلتشي، وأتلتيك بلباو، ورايو فاليكانو، وبلنسية، مسجلا 17 هدفا، ما جعله في صدارة ترتيب المسابقة المحلية، التي يتطلع للاحتفاظ بلقبها للموسم الثالث على التوالي.

وسيظل فريق المدرب الألماني هانسي فليك متعطشا للمزيد من النجاحات المحلية، لكن من الإنصاف القول إن دوري أبطال أوروبا هو اللقب الذي يطمح النادي للفوز به هذا الموسم.

وفاز برشلونة بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أوروبا عام 2015، لكنه ودع المسابقة من دور الثمانية في الموسم الماضي على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

وواجه برشلونة فريق فينورد مرتين فقط سابقا، وكلاهما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 1974-1975، حين فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين، ليحسم المواجهة لمصلحته عن جدارة.

من جانبه، يدرك فينورد صعوبة المهمة أمام برشلونة، وقد حقق الفريق الهولندي بداية قوية للموسم، إذ حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 5 مباريات متتالية، محققا 3 انتصارات خلال تلك السلسلة.

سان جيرمان يبدأ حملة دفاعه عن اللقب

ويبدأ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه للفوز بلقبه الثالث على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسوف يخوض أولى مبارياته للدفاع عن لقبه للمرة الثانية على التوالي باستضافة فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، على ملعب حديقة الأمراء، غدا الأربعاء.

وبينما كان أداء سان جيرمان مذهلا عندما توج باللقب الموسم الماضي، فقد خسر سلوفان، المتأهل لمرحلة الدوري في البطولة من الأدوار التمهيدية، جميع مبارياته الثماني في مشاركته الوحيدة السابقة.

ورغم أن سان جيرمان بدأ مشواره نحو لقب دوري أبطال أوروبا للنسخة الثانية على التوالي بخطوات بطيئة نسبيا، إذ اكتفى بالمركز الحادي عشر في ترتيب مرحلة الدوري التي ضمت 36 ناديا الموسم الماضي، فإنه في النهاية اعتلى منصة التتويج مرة أخرى.

وبعد تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة القارية، فاز فريق المدرب لويس إنريكي على موناكو الفرنسي، ثم اكتسح تشيلسي وليفربول الإنجليزيين، قبل أن يتجاوز بايرن ميونخ الألماني بصعوبة في مواجهة نصف نهائي مثيرة.

ثم احتاج العملاق الفرنسي إلى ركلات الترجيح للفوز على أرسنال الإنجليزي في النهائي الثاني للفريق على التوالي، بعد تعادل مثير بنتيجة 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي بالعاصمة المجرية بودابست.

ويعتبر باريس سان جيرمان ثاني فريق فقط يحتفظ بأغلى لقب قاري في عصر دوري أبطال أوروبا بعد ريال مدريد الإسباني، الذي فاز بالبطولة ما بين عامي 2016 و2018، فيما يبدو عازما على بناء إرث كروي، مع تجديد إنريكي عقده مؤخرا.

أرسنال يحاذر مفاجآت نابولي في البدايات

ربما لم يكن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أقرب من أي وقت مضى إلى متناول فريق أرسنال، حين يبدأ حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز سعيه نحو الهيمنة الأوروبية غدا الأربعاء، عندما يحل ضيفا على نابولي الإيطالي في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

وحقق فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بداية مثالية للموسم في شمالي العاصمة البريطانية لندن، فيما يواجه رجال المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليغري خطر الهزيمة الثالثة على التوالي في جميع البطولات هذا الأسبوع.

وبعد بلوغهم دور الثمانية في موسم 2023-2024، وقبل النهائي في الموسم التالي، وخسارتهم في المباراة النهائية الموسم الماضي، تشير سجلات دوري أبطال أوروبا إلى أن هذا العام قد يكون عام أرسنال أخيرا، بعد معاناته خيبة أمل قارية ثانية بعد 20 عاما من المحاولة الأولى للظفر بالكأس المرموقة.

وبعد حصولهم على المركز الثاني في عامي 2006 و2026 بدوري الأبطال، والتي تخللهما خسارة موجعة بنتيجة 1-4 أمام تشيلسي الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي عام 2019، حينما كان الإسباني أوناي إيمري يتولى قيادة أرسنال، اقترب فريق المدفعجية أكثر من أي وقت مضى من الفوز بالكأس الأيقونية في العاصمة المجرية بودابست، لولا ركلة الترجيح التي أهدرها لاعبه غابرييل ماغاليس والتي ضمنت لباريس سان جيرمان الفرنسي الاحتفاظ باللقب.

لذا، فإنه بات يتعين على جماهير أرسنال أن تتحمل لعدة أشهر أخرى هتافات "أبطال أوروبا، لن ترددوا هذا أبدا" من جماهير الفرق المنافسة.

ولكن بعد أن حافظوا على سجلهم خاليا من الهزائم في جميع مباريات البطولة القارية الـ15، وحافظوا على نظافة شباكهم في 9 مباريات، واستقبلوا أهدافا أقل من أي فريق آخر في البطولة (7 أهداف) في الموسم الماضي، ربما لا يصمد هذا الهتاف طويلا.

وتمثل زيارة ملعب (دييغو أرماندو مارادونا) بداية صعبة، لكن أرسنال تجنب الهزيمة في الجولة الأولى بجميع مشاركاته التسعة الأخيرة بالبطولات الأوروبية، إذ فاز في 7 مباريات وتعادل في 2 خلال تلك السلسلة.

وحقق أرسنال فوزا مستحقا بنتيجة 2-1 على ضيفه وجاره اللدود تشيلسي، منافسه التقليدي على اللقب، في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أول أمس الأحد، لينتصر الفريق اللندني في جميع مبارياته الأربع التي خاضها بكل المنافسات خلال الموسم الحالي، محرزا خلالها 9 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفا واحدا.

واستهل نابولي مشواره في الدوري الإيطالي هذا الموسم بفوز سهل 2-0 على جنوه، لكن أول مباراة له على أرضه هذا الموسم انتهت بخسارته 2-1 أمام كومو بقيادة المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، قبل أن يتعرض لهزيمة دراماتيكية على ملعب "جوتسيبي مياتزا" أمام إنتر ميلان بنتيجة 3-2 يوم السبت الماضي.

وتغلب أرسنال على نابولي في مباراتي دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2018-2019، بعد أن فاز كل منهما بمباراة واحدة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال موسم 2013-2014؛ وتلقى مدرب أرسنال الحالي، أرتيتا، بطاقة حمراء حينما كان لاعبا في صفوف الفريق، عندما خسر رجال المدرب الفرنسي آرسين فينجر 2-0 في إيطاليا.