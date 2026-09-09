الفلسطينية مريم بشارات تحرز ذهبية بطولة آسيا للكاراتيه في الأردن

تُوِّجت لاعبة الكاراتيه الفلسطينية، مريم بشارات، بالميدالية الذهبية لوزن 66 كيلوغراما ببطولة آسيا بالأردن، عقب تغلبها بالنهائي على لاعبة إيرانية بنتيجة 4-0، متجاوزة قبلها منافستَين من البحرين والأردن.

أحرزت لاعبة الكاراتيه الفلسطينية مريم بشارات، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية في منافسات القتال لوزن 66 كيلوغرامًا، ضمن بطولة آسيا للكاراتيه المقامة في الأردن.

واستهلّت بشارات مشوارها في البطولة بالفوز على لاعبة من البحرين بنتيجة 8-0، قبل أن تتغلب في مباراتها الثانية على لاعبة من الأردن بنتيجة 5-0.

وفي المباراة النهائية، واصلت بشارات تفوقها، وتغلبت على لاعبة من إيران بنتيجة 4-0، لتتوج بالميدالية الذهبية.

وجاء تتويج بشارات ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الكاراتيه الفلسطيني، ويعكس المستوى المميز الذي وصلت إليه لاعبات المنتخب الفلسطيني على الساحة الدولية.

وسبق أن توجت بشارات، في 16 أيار/ مايو الماضي، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دوري الشباب العالمي للكاراتيه في العاصمة الفلبينية مانيلا، بمشاركة نحو 3 آلاف لاعب ولاعبة من أنحاء العالم، وفق بيان للاتحاد الفلسطيني للعبة آنذاك.

وافتتحت البطولة الآسيوية الـ24 للكاراتيه، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء القارة، وتشمل منافسات فئات الناشئين والشباب وتحت 21 عامًا.