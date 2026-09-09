دوري أبطال أوروبا: الأندية المشاركة ستحصل على نحو 2.4 مليار يورو

يوزّع "ويفا" نحو 2.4 مليار يورو بأبطال أوروبا لموسم 2026-2027؛ تنال الأندية الـ36 مكافأة مشاركة بـ18 مليون يورو، و2.1 مليون لكل فوز، و6.5 ملايين للبطل، لترتفع أرباح الفائز الكلية إلى 110 ملايين يورو.

سيوزّع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) نحو 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) على الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، بما في ذلك مكافأة مشاركة تتجاوز بقليل 18 مليون يورو للفرق الـ36 المشاركة في المجموعة الموحدة، وفقا لوثائق نشرتها الهيئة القارية هذا الصيف.

أما الأندية التي أُقصيت هذا الصيف في الدور الفاصل، وتم تحويلها إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) فستحصل على مكافأة قدرها 4.2 ملايين يورو.

وتُعد المسابقة الأوروبية الثانية أقل ربحية بكثير من دوري الأبطال، إذ لا تتجاوز مخصصاتها الإجمالية 565 مليون يورو.

وبالنسبة للأندية التي تتنافس في دوري أبطال أوروبا، يعتمد الاتحاد الأوروبي أيضا سلما للمكافآت وفقا للنتائج.

وينال الفريق الفائز في كل مباراة مكافأة قدرها 2.1 مليون يورو، مقابل 700 ألف يورو في حال التعادل.

كما تُمنح مكافآت تراكمية بحسب المرحلة التي يبلغها الفريق في البطولة: 11 مليون يورو للتأهل إلى ثمن النهائي، و12.5 مليونا لربع النهائي، و15 مليونا لنصف النهائي، و18.5 مليونا للمباراة النهائية، إضافة إلى مكافأة قدرها 6.5 ملايين يورو للفائز باللقب.

وإلى جانب هذه العائدات، يعيد الاتحاد الأوروبي أيضا توزيع مكافآت مرتبطة بما يسميه "ركيزة القيمة"، بإجمالي يصل إلى 853 مليون يورو.

ويجمع هذا المؤشر بين حجم سوق البث التلفزيوني في بلد النادي، والتصنيف التاريخي الناتج عن نتائج النادي على الساحة الأوروبية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبالمحصلة، يمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا أن يأمل في جني نحو 110 ملايين يورو.