دوري الأبطال: ريال مدريد يحسم قمة الجولة الافتتاحية بهديتين من إنتر

استهل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا في مباراة القمة أمام إنتر ميلان بفضل هديتين من بطل الدوري الإيطالي، وهو الفوز الأول له من أصل تسع زيارات أوروبية سابقة

حسم ريال مدريد الإسباني، الساعي إلى تعزيز رقمه القياسي باللقب السادس عشر، قمة الجولة الافتتاحية من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إنتر 2-1 بفضل هديتين من بطل الدوري الإيطالي.

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وفي مواجهة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاده إلى ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس المحليين عام 2010 قبل أن يتركه في نهاية الموسم لخوض مغامرته الأولى مع ريال، تواصلت عقدة إنتر أمام النادي الملكي الذي حقق فوزه السادس تواليا على منافسه الإيطالي.

ولم يفز إنتر على ريال في مدريد سوى مرة واحدة من أصل تسع زيارات أوروبية سابقة، وتعود إلى آذار/ مارس 1967 بنتيجة 2-0 في إياب ربع نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة حين وصل إلى النهائي وخسر أمام سيلتيك الاسكتلندي.

وسيكون الاختبار التالي لريال إيطاليا أيضا حين يحل في الجولة الثانية ضيفا على روما في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما يلعب إنتر على أرضه ضد كلوب بروج البلجيكي الذي خسر الثلاثاء أمام ضيفه أستون فيلا الإنجليزي بطل "يوروبا ليغ" بهدفين للنروجي هوغو فيليسين (19) والألماني نيكولو تريسولدي (61 من ركلة جزاء) مقابل ثلاثة للاسكتلندي جون ماكغين (11) والأرجنتيني إيميليانو بويندا (29) والسنغالي نيكولاس جاكسون (43).

وكان إنتر الطرف الأخطر في بداية اللقاء واقترب من افتتاح التسجيل عبر الفرنسي ماركوس تورام لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق في مستهل مباراته المئة في المسابقة (4).

وواصل إنتر خطورته وهدد مرمى كورتوا في أكثر من مناسبة، لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة ومن أول محاولة جدية لريال، وذلك عبر الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفه الحادي والسبعين في المسابقة بعدما وصلته الكرة من المغربي إبراهيم دياز، إثر خطأ فادح من قلب الدفاع الألماني يان بيسيك (14).

وعاد إنتر لتهديد مرمى كورتوا الذي اضطر للتدخل في مواجهة ركلة حرة نفذها التركي هاكان تشالهانأوغلو (16).

لكن خطأ فادحا جديدا وهذه المرة من الحارس الإسباني جوسيب مارتينيز الذي أساء استقبال تمريرة سهلة من زميله الفرنسي بنجامان بافار، ما سمح للأوروغواياني فيديريكو فالفيردي في خطف الكرة وتسديدها في الشباك (23).

وغابت بعدها الفرص الحقيقية عن المرميين، لتبقى النتيجة على حالها حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول حين تألق مارتينيز في صد تسديدة مبابي ومتابعة للإنجليزي جود بيلينغهام، قبل أن يتدخل القائم الأيسر لصد متابعة أخرى في اللعبة ذاتها لإبراهيم دياز.

فرص بالجملة وتألق الحارسين

ومن هجمة مرتدة وضعت مبابي في موقف انفراد ضد مارتينيز، تألق الحارس الإسباني في الدفاع عن مرماه خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني (49)، ثم رد إنتر عبر الإنجليزي كورتيس جونز الذي اصطدم بتألق كورتوا (50).

وبعد مجهود رائع لإبراهيم دياز على الجهة اليمنى، كاد بيلينغهام أن يضيف الثالث لكن مارتينيز تألق مجددا وأنقذ فريقه، ثم مرت متابعة الهولندي دنزل دومفريس الذي كان يواجه فريقه السابق، فوق العارضة (58)، قبل أن يرد إنتر بتسديدة بعيدة لأليساندرو باستوني صدها كورتوا (63) ومن بعدها ريال عبر مبابي لكن مارتينيز كان على الموعد (67).

ومن عرضية للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، تفوق البرازيلي كارلوس أغوستو على دومفريس وحول الكرة في شباك كورتوا (77).

وضغط إنتر في الدقائق المتبقية بحثا عن التعادل الذي كاد أن يتحقق لولا تألق كورتوا في مواجهة تسديدة بعيدة من البديل الأرميني هنريخ مخيتاريان (89)، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.

وبفضل ثنائية متأخرة للغيني سيرهو غيراسي (80 و85 من ركلة جزاء) وهدف عكسي للبرتغالي روناتو فيغا (53)، تغلب بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين عبر الأوروغواياني سانتياغو مورينيو (66) وغيراسي بالذات لكن في مرمى فريقه (3+90).

وبهدف وحيد رائع سجله الروماني رازفان مارين في الدقيقة 21 من ركلة حرة، حقق أيك أثينا اليوناني بداية عودة موفقة بعد غياب عن المسابقة منذ موسم 2018-2019، وذلك على حساب ضيفه الوافد الجديد لاسك لينتس النمساوي.