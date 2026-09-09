دوري الأبطال: هالاند يحبط محاولات كوستا إنقاذ بورتو ويخضعه بهدفين للسيتي

أخضع هالاند حارس مرمى بورتو بعد محاولاته إنقاذ مرماه والحفاظ على نظافة شباكه، إذ تمكن من إحراز هدفين وقيادة فريقه مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مستهل مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

أحبط النرويجي إيرلينغ هالاند محاولة حارس بورتو البرتغالي ديوغو كوستا إنقاذ فريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي الذي بدأ مشواره بفوز 2-0 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتصدى كوستا (26 عاما) لخمس تسديدات في الشوط الأول، أغلبها خطيرة، خاصة عبر الهدّاف هالاند، لكنه استسلم أمام النرويجي الذي ارتقى لعرضية الأرجنتيني إنزو فرنانديز وحوّل الكرة برأسه إلى زاوية المرمى (47).

وأمّن هالاند بنفسه الفوز بهدف ثان بتسديدة زاحفة إثر تمريرة من البديل الجزائري ريان آيت نوري (90+1).

ورفع النرويجي رصيده التهديفي إلى 59 هدفا في 59 مباراة خاضها ضمن دوري الأبطال، متجاوزا الألماني توماس مولر في المركز السابع، في قائمة يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ140 هدفا في 183 مباراة.

وبعد شوط أول ضعيف من بورتو الذي بدأ الموسم بطريقة مثالية محققا العلامة الكاملة في الدوري من خمس مباريات بعد تتويجه بلقب كأس السوبر المحلية، استيقظ العملاق البرتغالي وشنّ مجموعة هجمات على مرمى ضيفه، خاصة في الدقائق التالية للهدف الذي دخل مرماه.

وارتكزت هجمات السيتي على المرتدات وسط محاولة مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا المحافظة على التقدّم بإقحام لاعبَي وسط ومدافعين.

وكانت المباراة مناسبة لمشاركة أساسية أولى للاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي (18 عاما) المرشّح لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2026، والقادم إلى النادي الإنجليزي من ليل مقابل 100 مليون يورو (116 مليون دولار).

ويأتي فوز السيتي الذي يواجه أيضا باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي من بين سبعة منافسين آخرين، قبل لقاء الديربي مع مانشستر يونايتد الأحد المقبل في الدوري.