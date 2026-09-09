سيميوني قبيل مواجهة ليفربول: أتلتيكو في طور البناء للوصول إلى النهائي

سيميوني قبيل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال: "من المهم جدا للنادي أن تُقام المباراة النهائية على ملعب ميتروبوليتانو. أما بالنسبة إلينا، فما زال أمامنا الكثير من العمل إذا أردنا الوصول إلى هذا الموقع المميز".

يرى المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، أن أتلتيكو مدريد الإسباني لا يزال في طور البناء والتطور بينما يسعى للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعبه "ميتروبوليتانو"، لكنه واثق من أن فريقه سيتحسن بعد بداية بطيئة للموسم.

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وتلقى فريق العاصمة الإسبانية هزيمة قاسية أمام أتلتيك بيلباو 0-3 بعد انهيار في الشوط الثاني خلال مباراته الماضية في الدوري، ليتأخر بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر بعد أربع مباريات فقط.

وأثّرت حالة الغموض المحيطة بمستقبل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز على تحضيرات سيميوني للموسم الجديد، لكن اللاعب لا يزال ضمن صفوف أتلتيكو الذي عزز أيضا خطه الهجومي بالتعاقد مع الدولي الكندي جوناثان ديفيد بالإعارة.

كما تأثر أتلتيكو بمشاركة تسعة من لاعبيه في فوز إسبانيا على الأرجنتين 1-0 في نهائي كأس العالم والذي أقيم قبل أقل من شهر على انطلاق الموسم المحلي.

وقال سيميوني عشية مواجهة ليفربول الإنجليزي الأربعاء في افتتاح مشوار فريقه بدوري الأبطال "من المهم جدا للنادي أن تُقام المباراة النهائية على ملعب ميتروبوليتانو. أما بالنسبة إلينا، فما زال أمامنا الكثير من العمل إذا أردنا الوصول إلى هذا الموقع المميز".

وأضاف "نحن نتحسن ونحاول إيجاد إيقاعنا. هناك العديد من اللاعبين الجدد، ووضعية خوليان، ووصول ديفيد في نهاية سوق الانتقالات، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين انضموا متأخرين. تدريجيا سنجد إيقاعنا".

وكان ألفاريز محل اهتمام من برشلونة، فيما رفض أتلتيكو عرضا بقيمة 150 مليون يورو (174 مليون دولار) من غريمه ريال مدريد للتخلي عنه.

لكن المهاجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي لم يبدأ أي مباراة هذا الموسم حتى الآن، كما واجه انتقادات من جماهير النادي بسبب رغبته في الرحيل.

وقال سيميوني "خوليان يتحسن. لا أعتقد أنه سيكون أساسيا (اليوم)، لكنني واثق من أنه قادر على مساعدتنا في مرحلة ما من المباراة".

وكان مشوار أتلتيكو في دوري الأبطال الموسم الماضي قد بدأ أيضا في ملعب "أنفيلد"، حيث خسر 2-3 بهدف متأخر سجله الهولندي فيرجيل فان دايك في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ما دفع سيميوني إلى دعوة لاعبيه للتحلي بتركيز أكبر لتجنب تكرار ما حدث في بيلباو.

وأوضح المدرب الأرجنتيني الذي بلغ فريقه الدور نصف النهائي الموسم الماضي "لا أعتقد أن ما حدث في بيلباو كان بسبب نقص الحافز، بل بسبب غياب التركيز وفقدان الانتباه".

وختم قائلا "نحن قادمون إلى ملعب رائع وفي أجواء مميزة. علينا أن نتعامل مع بداية المباراة على أنها ستكون قوية جدا منذ اللحظة الأولى".