كين: بايرن ميونخ مرشح بارز للفوز بدوري أبطال أوروبا

هداف بايرن ميونخ الإنجليزي هاري كين متحدثا عن حظوظ فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا: "ندخل هذا الموسم ونحن نقول إنه من المفترض أن يكون عامنا. علينا أن نجد طريقة لإنجاز المهمة".

كان بايرن ميونخ الألماني واضحا في تحديد هدفه الرئيسي لهذا الموسم، وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد سلسلة من الإخفاقات المؤلمة في السنوات الأخيرة، لأنه "من المفترض أن يكون هذا عامنا" وفق تقدير هدافه الإنجليزي هاري كين.

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وانتهى مشوار العملاق البافاري الموسم الماضي عند نصف النهائي بفارق هدف على يد باريس سان جيرمان الفرنسي الذي احتفظ لاحقا باللقب، بخسارته ذهابا في العاصمة الفرنسية 4-5 قبل التعادل إيابا 1-1.

ويستهل بايرن مشواره الجديد نحو إحراز لقبه السابع باستضافة بودو غليمت النرويجي الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة.

ويرى مقربون من النادي، من بينهم لاعب الوسط السابق وبطل المسابقة القارية عام 2013 باستيان شفاينشتايغر، أن العامل الوحيد الذي قد يعرقل آمال بايرن في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2020 هو نقص عمق التشكيلة في موسم يبدو شاقا للغاية.

وجعل المدرب البلجيكي لبايرن فنسان كومباني دوري أبطال أوروبا الهدف الأبرز للفريق، إلى جانب الهيمنة المحلية التي باتت شيئا مسلما به إلى حد بعيد.

وقال كومباني لمجلة النادي في آب/ أغسطس، إن "الأهداف مع بايرن تكون دائما الأعلى: الفوز بالدوري الألماني، الفوز بالكأس (كأس ألمانيا)، والفوز بدوري أبطال أوروبا، وربما حتى الفوز بكل مباراة".

وبلغ بايرن الدور نصف النهائي لدوري الأبطال مرتين خلال الأعوام الثلاثة التي لعبها كين مع النادي، لكنه لم يذهب أبعد من ذلك.

وكان بايرن قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائي في موسم 2023-2024، قبل أن يسقط ضحية جديدة لـ"ريمونتادا" ريال مدريد الإسباني الذي واصل طريقه إلى اللقب الخامس عشر.

واستُبدل كين في مباراة الإياب بينما كان بايرن متقدما بهدف قبل ست دقائق من النهاية، لكن العملاق الإسباني سجل هدفين خلال ثلاث دقائق فقط ليقلب المواجهة رأسا على عقب.

وقال كين لشبكة "تي إن تي سبورتس" الإثنين عن حظوظ بايرن هذا الموسم "نعم، نحن قريبون جدا. أعتقد أن الفارق العام الماضي كان بسيطا للغاية، أن تخرج أمام فريق أحرز دوري الأبطال مرتين متتاليتين، فلا عيب في ذلك".

وتابع "ندخل هذا الموسم ونحن نقول إنه من المفترض أن يكون عامنا. علينا أن نجد طريقة لإنجاز المهمة".

"قليل من الحظ في اللحظة المناسبة"

وكان قائد منتخب إنجلترا طرفا في العديد من الإخفاقات المؤلمة خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب.

وبعدما تعرض طويلا للانتقادات بسبب افتقاره إلى الألقاب الجماعية، حصد كين خمسة ألقاب منذ انضمامه إلى بايرن، بينها اثنان في الدوري الألماني وواحد في كأس ألمانيا.

وقال إنه بات يعرف الآن ما يتطلبه الفوز بالألقاب، مضيفا "الأمر لا يتعلق فقط بكونك أفضل فريق. أحيانا تحتاج أيضا إلى قليل من الحظ في اللحظة المناسبة".

وقد يكون الحظ في ما يتعلق بالإصابات عاملا حاسما في موسم بايرن.

وأبرم النادي صفقتين بارزتين خلال الصيف، مع التركيز على تعزيز العمق والمرونة في تشكيلة ستواجه موسما مرهقا.

فانضم المغربي إسماعيل صيباري، القادر على اللعب في مختلف مراكز الخط الأمامي، إلى جانب الألماني ناثانيال براون الذي تنقل هذا الموسم بين مركزي الظهير الأيسر ولاعب الوسط.

وقال شفاينشتايغر إن بايرن "سيسيطر على بوندسليغا"، لكن عمق التشكيلة قد يظل مصدر قلق، خصوصا في ظل الغموض المحيط بجمال موسيالا.

فبعد تعرضه للانهيار خلال التحضير للموسم الجديد، كشف موسيالا أنه يعاني من اضطراب عصبي قد يؤدي إلى نوبات صرع، لكنه عاد من دون مشكلات في التعادل السلبي أمام شالكه السبت.

وقال شفاينشتايغر "علينا أن نرى. هناك بعض المؤشرات إلى أنهم قد يكونون بحاجة إلى لاعب أو اثنين إضافيين".

وأضاف "وضع جمال موسيالا معقد. لذلك، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف سيتعامل بايرن ميونخ مع الأمر، لأنك تحتاج على مدار الموسم إلى خيارات قوية على مقاعد البدلاء".

وتابع "عندما أتذكر مباراتي باريس سان جيرمان، فإن الخيارات التي امتلكها على مقاعد البدلاء صنعت الفارق في لقاء الإياب".

وأوضح "أجرى (المدرب الإسباني لسان جيرمان) لويس إنريكي تعديلات تكتيكية ممتازة في الشوط الثاني من المباراة في ميونخ، ما ساعد فريقه على الفوز والتأهل".

وختم "في مثل هذه المباريات، قد يحتاج بايرن ميونخ إلى تكييف أسلوب لعبه، لأن لاعبي باريس سان جيرمان الهجوميين، والفريق ككل، يفرضون تحديا مختلفا عن ذلك الذي يواجهه بايرن عادة في الدوري الألماني".