ماتيوس يختار مرشحه للكرة الذهبية: "هاري كين يتفوق على الجميع"

اعتبر أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس أن هاري كين يتصدر سباق الكرة الذهبية لعام 2026، مرجحًا تتويج مهاجم بايرن ميونخ بالجائزة على حساب أبرز نجوم العالم.

يرى أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس أن النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، معتبرًا أنه يتفوق على بقية المرشحين من حيث الإنجاز والتأثير.

وقال ماتيوس، خلال برنامجه الحواري على موقع صحيفة "بيلد"، اليوم الأربعاء، إنه سيكون سعيدًا بفوز كين بالجائزة، ليس لكونه لاعبًا في صفوف بايرن ميونخ، وإنما لأنه "سفير مميز لكرة القدم".

وأوضح الفائز بالكرة الذهبية عام 1990 أن ترشيحه لكين يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي مستواه التهديفي اللافت خلال الموسم الذي شهد تتويج بايرن بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا، إلى جانب بلوغ المنتخب الإنجليزي الدور نصف النهائي من كأس العالم، فضلًا عن شخصية كين ودوره بوصفه قدوة رياضية.

وأضاف ماتيوس: "جميع اللاعبين حققوا إنجازات معينة، لكنني أرى أن هاري كين يتفوق إجمالًا".

وينافس كين على الجائزة إلى جانب 29 لاعبًا آخر، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال حفل يقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة المرشحين أيضًا الإسباني رودري، قائد منتخب إسبانيا، والفرنسي كيليان مبابي، إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.