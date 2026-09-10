المغرب: نهائي مونديال 2030 سيقام في ملعب الحسن الثاني

قال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، إن بلاده ستستضيف نهائي مونديال 2030 في ملعب الحسن الثاني الذي ما يزال قيد الإنشاء، في حين لم تعلن "فيفا" رسميا صحة هذا التصريح.

رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، مع رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو (Getty Images)

كشف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، الخميس، أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030 ستقام في ملعب الحسن الثاني الجاري تشييده بإقليم بن سليمان، قرب مدينة الدار البيضاء.

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وقال لقجع على هامش فعالية حزبية في مدينة بوزنيقة المغربية: "سيحظى إقليم بنسليمان بشرف استضافة نهائي كأس العالم 2030".

وأضاف: "أتمنى أن يجمع النهائي بين المغرب وفرنسا، حتى نرد الدين".

وكان المنتخب المغربي خسر أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين في ربع نهائي مونديال 2026، وانتهت أيضا بفوز فرنسا بالنتيجة ذاتها.

ويستضيف المغرب نهائيات كأس العالم 2030 بالاشتراك مع جارتيه إسبانيا والبرتغال، فيما من المقرر أن تقام المباريات الافتتاحية الثلاث للبطولة في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من كأس العالم.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا عن المدينة التي ستستضيف المباراة النهائية، في ظل رغبة المغرب وإسبانيا في احتضان اللقاء المرتقب.

ويقع إقليم بنسليمان على بعد نحو 55 كيلومترا من الدار البيضاء، ويشهد حاليا أعمال تشييد ملعب الحسن الثاني، الذي تبلغ سعته المتوقعة نحو 115 ألف متفرج، ما سيجعله من أكبر ملاعب كرة القدم في العالم عند اكتماله.

وفي سياق استضافة المباراة النهائية لكأس العالم القادم، سبق أن أعرب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، عن رغبته في استضافة بلاده المباراة النهائية، مؤكدا أن إسبانيا ترى أن لديها مقومات احتضان هذا الحدث الكبير.

وفي المقابل، أوضحت "فيفا" الشهر الماضي أن التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيسه جياني إنفانتينو وعد المغرب باستضافة المباراة النهائية "كاذبة ومضللة"، في تأكيد على أن القرار النهائي لم يحسم رسميا من جانب الاتحاد الدولي.