برشلونة يكتسح فينورد بخماسية في افتتاح مشواره الأوروبي

استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح على ضيفه فينورد الهولندي 5-1، الأربعاء، في افتتاح مرحلة الدوري، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

استهل برشلونة الإسباني مشواره في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على ضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وحسم الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدما بهدفين، بعدما افتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف كريم أديمي الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وعاد رافينيا ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقة 57، ثم عزز لامين يامال تقدم أصحاب الأرض بالهدف الرابع في الدقيقة 77.

وقلص سيم ستين الفارق لفينورد في الدقيقة 82، لكن غابرييل جيسوس رد بعد ثلاث دقائق فقط مسجلا الهدف الخامس، لتنتهي المباراة بانتصار برشلونة 5-1.

ورفع برشلونة رصيده إلى ثلاث نقاط، فيما بقي فينورد دون نقاط.

وفي مباراة أخرى، حقق شتوتغارت الألماني فوزا على ضيفه فايكينغ النرويجي بنتيجة 3-1، بفضل ثلاثية إرميدين ديميروفيتش في الدقائق 20 و26 و32، بينما سجل زلاتكو تريبيتش هدف الفريق النرويجي الوحيد.