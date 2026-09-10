سان جيرمان يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه بسداسية أمام براتيسلافا

اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 6-1، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز كاسح على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 6-1، مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

وفرض الفريق الباريسي أفضليته منذ البداية، حيث افتتح عثمان ديمبلي التسجيل في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد ست دقائق برأسية إثر تمريرة عرضية من بيدرو فيرنانديز.

وعزز الإسباني فيران توريس تقدم سان جيرمان بهدف ثالث في الدقيقة 31، ثم عاد ليسجل الهدف الرابع بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، وأكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 57.

وقلص سلوفان براتيسلافا الفارق بعد دقيقة واحدة فقط، عبر الجامبي سليمان كمارا، إلا أن باريس سان جيرمان استعاد فارق الخمسة أهداف في الدقيقة 87، عندما سجل الإسباني فابيان رويز الهدف السادس.

وبهذا الفوز، بدأ سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه القاري بصورة قوية، فيما يستعد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية، يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر، بينما يلتقي براتيسلافا مع شتوتغارت الألماني في اليوم ذاته.