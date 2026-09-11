دوري أبطال أوروبا: فوزان كبيران لبايرن ويونايتد وكومو يتألق في ظهوره الأول

دوري الأبطال: فوز عريض لبايرن ميونخ على بودو غليمت بخمسة أهداف نظيفة، واكتسح مانشستر يونايتد نظيره صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف نظيفة، فيما تألق كومو الإيطالي في ظهوره الأول وأسقط لايبزيغ برباعية لهدف.

استهل بايرن ميونخ الألماني مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسحقه ضيفه بودو غليمت النرويجي 5-0 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة، فيما قسا مانشستر يونايتد الإنجليزي على صباح الأذربيجاني برباعية نظيفة، وتألق كومو الإيطالي أمام لايبزيغ الألماني وأسقطه برباعية لهدف في ظهوره الأول تاريخيا في المسابقة.

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وعلى أرضه في ميونخ، تناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كلّ من جمال موسيالا (47) والإنجليزي هاري كين (61) والكندي ألفونسو ديفيس (77) والفرنسي مايكل أوليسيه (83 و90+2).

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، لكنه شهد تألق الحارس الروسي للفريق الضيف نيكيتا خايكن بتصديه لأكثر من محاولة خطيرة من الكولومبي لويس دياز (5) وكاين (11) وموسيالا (40) ويوزوا كيميش (44)، إضافة إلى كرة ردّها القائم الأيمن لكيميش (35).

وتلقى الضيوف ضربة قوية بإصابة خايكن في نهاية الشوط الأول، فأقحم المدرب كييتيل كنوتسن الحارس البديل يوليان فاي لوند بدلا منه في مطلع الثاني (46).

لكن الحارس البديل وخط دفاعه وقفوا عاجزين في النصف الثاني أمام الضغط الهجومي المُحكم للاعبي المدرب البلجيكي فنسان كومباني، فاهتزت شباكهم خمس مرات.

وجاء الهدف الأول بتسديدة لموسيالا بيمناه من الجهة اليمنى داخل المنطقة (47).

وأضاف كين الثاني برأسية من داخل منطقة الياردات الست (61).

الهدف هو الرقم 34 لكاين في 39 مباراة له بقميص بايرن ضمن دوري أبطال أوروبا، علما أنه سجّل 10 أهداف في آخر ثماني مباريات تواليا في المسابقة.

وسجّل ديفيس الثالث بتسديدة صاروخية بيسراه من على مشارف المنطقة (77).

وأحرز أوليسيه الرابع بطريقة رائعة بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج المنطقة (83).

واختتم الجناح الدولي الفرنسي مهرجان الأهداف بالخامس بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (90+2).

فوز كبير في أولد ترافورد

من ناحيته، كلّل مانشستر يونايتد عودته إلى المسابقة القارية الأم بعد غياب دام موسمين، بفوز كبير على ضيفه المتواضع صباح الأذربيجاني 4-0.

وحسم يونايتد فوزه في الشوط الأول بفضل ثلاثية البرازيلي ماتيوس كونيا والقائد البرتغالي برونو فرنانديز (42) والمهاجم السلوفيني بنيامين شيشكو (45)، قبل أن يضيف في الثاني الهدف الرابع عبر المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (68).

وقاد المدرب مايكل كاريك فريقه يونايتد لانتصاره الأول منذ ثلاثة أعوام، عندما خسر في عقر داره أمام بايرن ميونخ 0-1 في دور المجموعات في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023، محتلا بذلك قاع مجموعته ومودعا المسابقة بنظامها القديم خالي الوفاض.

وافتتح كونيا التسجيل بعدما حوّل عرضية الدانماركي باتريك دورغو من مسافة قريبة إلى الشباك (27).

وضاعف فرنانديز النتيجة بعد لعبة جماعية وتمريرة من البلجيكي يوري تيليمانس تابعها البرتغالي أرضية في الزاوية المعاكسة (42)، قبل أن يكمل المهاجم شيشكو في أول مباراة أساسية له هذا الموسم ثلاثية فريقه، وذلك إثر تمريرة من الكاميروني بريان مبومو في ظهر الدفاع وضعته بمواجهة الحارس ليتجاوزه ويسدد في المرمى الخالي (45).

واختتم مارتينيز الاستعراضي التهديفي لأصحاب الأرض، بعدما استغل معمعة داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة الشباك (68).

ليلة حالمة في كومو

وتجاوز كومو الإيطالي في مباراته الأولى تاريخيا في دوري الأبطال ضيفه لايبزيغ الألماني 4-1.

تناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض الكرواتي مارتن باتورينا (15) واليوناني أناستاسيوس دوفيكاس (38) والسنغالي أسان دياو (54) والبديل الأرجنتيني ماكسيمو بيروني (90)، فيما أحرز الصربي الشاب أندريا ماكسيموفيتش (19 عاما) هدف لايبزيغ الوحيد (58).

بكّر كومو في افتتاح التسجيل عبر باتورينا الذي راوغ أكثر من لاعب قبل إيداع الكرة الشباك بيمناه (15).

وووضع باتورينا زميله دوفيكاس منفردا عقب تمريرة بينية متقنة، فأضاف اليوناني الثاني (38).

ومرّر الأرجنتيني نيكو باس كرة حاسمة لدياو، فأنهى الأخير الأمور بالثالث (54).

وقلّص ماكسيموفيتش النتيجة بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من على مشارف المنطقة (58).

وفي الدقيقة الأخيرة، أنهى البديل الأرجنتيني بيروني مهرجان الأهداف بتسديدة أرضية بيسراه من مسافة قريبة بعد تمريرة حاسمة ثانية من باس (90).

ودشّن روما الإيطالي عودته إلى المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، بتعادل أمام مضيفه فنربخشه التركي 1-1.

وافتتح قائد روما براين كريستانتي التسجيل (39)، وعادل الإنجليزي آرتشي براون النتيجة (48).

وانتزع لنس الفرنسي فوزا قاتلا من مضيفه سلافيا براغ التشيكي 3-2 مستغلا النقص العددي في صفوفه.

أحرز ثلاثية الفريق الفرنسي كلّ من السنغالي عبد الله ديبو سيما (73) وفلوريان توفان (90+1) والبديل روبن أغيلار (90+3)، مقابل هدفيّ السلوفيني دانييل شتورم لأصحاب الأرض (51 و88).

وطُرد المدافع ميكولاس كونيتشني بالبطاقة الحمراء بعد 4 دقائق من دخوله بديلا بعد الاستراحة (49).

وتعادل آيندهوفن الهولندي وضيفه شاختار دانييستك الأوكراني 1-1.

وافتتح الفنزويلي غليكر مندوسا التسجيل لشاختار (45+1)، ومنح الأميركي سيرجينيو ديست نقطة التعادل لأصحاب الأرض (48).