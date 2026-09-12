الدوري الإنجليزي: تشيلسي ينجو من فخ هال سيتي وليفربول يتعثر أمام فولهام

أخفق كل من ليفربول وتشيلسي بتحقيق الانتصار في مباراتيهما في مستهل الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبقى ليفربول في المركز السادس في جدول الترتيب، فيما بقي تشيلسي في الرابع.

خيب ليفربول آمال جماهيره بتعادل سلبي أمام ضيفه فولهام دون أهداف، فيما أفلت تشيلسي من السقوط على أرضه بالتعادل 2 - 2 مع هال سيتي في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي جرت السبت.

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وبهذا التعادل يواصل ليفربول تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد، أندوني إيراولا، نزيف النقاط في الدوري، ولم يستأنف من حيث فاز على أتلتيكو مدريد 2 - 1 في دوري أبطال أوروبا.

واكتفى الليفر بفوز وحيد و3 تعادلات، ليبقى رصيده 6 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما حصد فولهام بقيادة مدربه الإسباني الآخر، ألفارو أربيلوا، أول نقطة هذا الموسم ليكسر سلسلة من 3 هزائم متتالية، ويرتقي للمركز السابع عشر في جدول الترتيب.

وفي التوقيت نفسه، تعادل تشيلسي بصعوبة بالغة مع ضيفه هال سيتي.

وأخفق تشيلسي في استغلال تقدمه بهدف مبكر سجله مورجان روجرز بعد مرور 7 دقائق من المباراة، التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق اللندني.

بل رد الضيوف بهدفين للجزائري، بشير بلومي، في الدقيقتين 28 و34، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بسبب أخطاء ساذجة من دفاع تشيلسي وحارس مرماه الأرجنتيني، إيمليانو مارتينيز.

وفي الشوط الثاني، خطف الضيوف نقطة التعادل بهدف للمهاجم البرازيلي، جواو بيدرو، في الدقيقة 66.

وبذلك بقي هال سيتي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، يليه تشيلسي برصيد 7 نقاط.

واستمرت سلسلة التعادلات في مواجهة ثالثة جرت في التوقيت نفسه، جمعت بين بورنموث وضيفه برينتفورد، وانتهت بنتيجة 2 - 2 أيضا.

وسجل كيفن شادي هدفي برينتفورد في الدقيقتين 34 و56، فيما سجل جاستن كلويفرت وماركوس تافيرنييه هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 38 و52.

وبحصول كل فريق على نقطة، يبقى برينتفورد في المركز الخامس برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن ليفربول، فيما يقبع بورنموث في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد تعادل ثالث على التوالي.

وفي مفاجأة مدوية، سقط أستون فيلا أمام ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 1 - 2.

وتقدم الضيوف بهدف ليام ديلاب في الدقيقة 46، وأدرك أستون فيلا التعادل بهدف أليسون في الدقيقة 74، قبل أن يخطف نوتنغهام نقاط الفوز بهدف ثان لإيغور جيسوس في الدقيقة 88.

وبهذا حقق نوتنغهام أول فوز له هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما واصل أستون فيلا نتائجه السلبية بخسارة ثالثة في أول 4 جولات، ليقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة.