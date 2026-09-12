اللاعب عنان خلايلة يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي

سطع نجم اللاعب عنان خلايلة (22 عاما) في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيل أول أهدافه مع فريق كريستال بالاس الذي انضم إليه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ورغم الهدف إلا أن فريقه خسر المباراة بالنتيجة 2-3.

سجل اللاعب عنان خلايلة ابن مدينة حيفا، السبت، أول أهدافه بالدوري الإنجليزي الممتاز بقميص فريقه كريستال بالاس الذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وكان هدف خلايلة (22 عاما) الأول في المباراة التي انتهت بفوز فريق إبسويتش تاون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الرابعة من البريميرليغ.

Anan Khalaili has ARRIVED pic.twitter.com/hvS7IMfz93 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 12, 2026

وبعد 14 دقيقة على بداية المباراة، تلقى اللاعب خلايلة كرة من زميله دايتشي كامادا ليرسلها من داخل الصندوق نحو مرمى الخصم ويخضع حارس المرمى بكرة على يمينه، ليهز شباكه ويسطع بأول هدف له منذ انطلاق الموسم 2026-2027.

وأحرز فريق كريستال بالاس هدفا ثانيا من توقيع لاعب آخر في الدقيقة 75، إلا أنه رغم ذلك خسر أمام الفريق الخصم بثلاثة أهداف هزت شباك مرماه في الدقائق 23 و45 و90.

What a strike, Anan Khalaili ‍pic.twitter.com/nSGfQgUPCT — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 12, 2026

وبهذه الخسارة تجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط بعد خسارته في 3 مباريات وفوزه في واحدة فقط حتى الآن، وهو يحتل حاليا المركز السادس عشر بترتيب لائحة الدوري.

وكان خلايلة قد انتقل إلى الفريق الإنجليزي في شهر تموز/ يوليو الماضي قادما من فريق أونيون سان جيلواز البلجيكي، وبعد فشل صفقة انتقاله إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي بسبب بروتوكول الفحوصات الطبية الصارم في البلاد.