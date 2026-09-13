أرسنال ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

واصل أرسنال انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه سندرلاند 2-0، السبت، ليحقق انتصاره الرابع تواليا وينفرد بصدارة الترتيب.

واصل أرسنال انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على مضيفه سندرلاند 2-0، مساء أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة، ليحقق فوزه الرابع تواليا وينفرد بصدارة جدول الترتيب.

وحسم أرسنال المباراة في الشوط الثاني، بعدما تقدم البرازيلي برونو غيمارايش في الدقيقة 56، قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 97.

وشهدت المباراة لحظة حاسمة بعد بداية الشوط الثاني مباشرة، عندما حصل سندرلاند على ركلة جزاء، لكن حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا تصدى لتسديدة إنزو لو في، بمساعدة القائم، ليحافظ على شباكه نظيفة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الدوري، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يواجه مانشستر يونايتد في الديربي الأحد.

في المقابل، توقف رصيد سندرلاند عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وكان أرسنال الطرف الأفضل خلال معظم فترات اللقاء، لكنه أهدر عدة فرص قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل. كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفا ثانيا سجله يورين تيمبر بداعي التسلل.

وفي الدقائق الأخيرة، حصل أرسنال على ركلة جزاء ثانية إثر عرقلة ساكا، وطُرد لاعب سندرلاند رينيلدو ماندافا، قبل أن يحسم ساكا المباراة بتسديدة أرضية.

ويحل أرسنال ضيفا على برايتون في الجولة المقبلة، فيما يستقبل مانشستر سيتي فريق سندرلاند.