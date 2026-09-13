برشلونة يكتسح ليفانتي برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

نجح نادي برشلونة في الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم؛ بعد فوز مقنع على ليفانتي خارج الديار بأربعة أهداف لهدفين، سجّل منها نجمه لامين يامال هدفين ليوسع الفارق عن غريمه التقليدي ريال مدريد إلى 3 نقاط.

عزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه ليفانتي 4-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

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ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي فاز بالأمس على رايو فاييكانو 4-1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم برشلونة في الدقيقة الخامسة عن طريق تشافي إسبارت، ثم أضاف زميله لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 48 عاد يامال ليضيف الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة من ضربة جزاء، ثم سجل ليفانتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79 عن طريق إيفان روميرو.

وسجل ليفانتي هدفا ثانيا في الدقيقة 88 عن طريق روجر روكي، غير أن برشلونة نجح في إضافة الهدف الرابع عن طريق كريم أديمي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.