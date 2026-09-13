مبابي يقود ريال مدريد لاستعادة الانتصارات برباعية أمام رايو فايكانو

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه رايو فايكانو 4-1، السبت، ضمن الجولة الخامسة، في مباراة سجل خلالها كيليان مبابي هدفين.

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني، بعدما تغلب على ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 4-1، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بفضل ثنائية للفرنسي كيليان مبابي.

وأنهى ريال الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف، إذ افتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 14، قبل أن يضيف ألفارو كاريراس الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، فيما عزز جود بيلينغهام تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 35.

وقلص سيرخيو كاميو الفارق لرايو فايكانو في الدقيقة 51، مستغلا خطأ دفاعيا من ريال مدريد، قبل أن يعود مبابي ويسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متساويا مع برشلونة المتصدر الذي يواجه ليفانتي الأحد، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند ست نقاط.

وجاء الانتصار بعد خسارة ريال أمام ريال بيتيس في الجولة السابقة، علما أنه كان قد استعاد توازنه قاريا بفوزه على إنتر الإيطالي 2-1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

الزبيري يقود راسينغ لإسقاط ألافيس

وفي مباراة أخرى، ألحق راسينغ سانتاندر الخسارة الأولى بديبورتيفو ألافيس هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1، بفضل ثنائية المغربي ياسر الزبيري.

وتقدم ألافيس عبر الفنلندي فيلي كوسكي في الدقيقة 18، لكن الزبيري أدرك التعادل في الدقيقة 38، ثم عاد ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 53.

وتجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثالث، بينما رفع راسينغ رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر.

وكان الزبيري قد توج أخيرا بطلا للعالم مع منتخب المغرب للشباب تحت 20 عاما، بعد تسجيله ثنائية في الفوز على الأرجنتين 2-0 في النهائي.

وفي بقية مباريات السبت، عاد إسبانيول إلى الانتصارات بفوزه على مضيفه أوساسونا 2-0، بفضل ثنائية روبرتو فرنانديز، بينما تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه إلتشي 1-1، ليرفع بلباو رصيده إلى سبع نقاط، في حين بقي إلتشي دون فوز بنقطتين.