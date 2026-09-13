هالاند يحسم ديربي مانشيستر ويقود سيتي لفوز رابع رغم النقص العددي

انتزع مانشيستر سيتي انتصارا ثمينا من غريمه مانشستر يونايتد بهدف نظيف، سجّله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 60، ليحافظ على انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي، وحقق سيتي الفوز رغم خوضه أكثر من ساعة بـ10 لاعبين.

قاد الهداف النرويجي، إيرلينغ هالاند، فريقه مانشيستر سيتي للإبقاء على سجله المثالي في بداية الموسم، وأهداه الفوز على أرض جاره اللدود مانشيستر يونايتد 1-0 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم النقص العددي منذ الدقيقة 23 في صفوف وصيف البطل.

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وسجّل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، مانحا مدربه الإيطالي الجديد إنزو ماريسكا الانتصار الرابع في 4 مبارياته له مع الفريق في الدوري الممتاز، والخامس تواليا بعدما تغلب في منتصف الأسبوع على مضيفه بورتو البرتغالي 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، مني يونايتد بهزيمته الثانية مقابل فوز وتعادل في مستهل الدوري، رغم التفوق العددي منذ الدقيقة 23 نتيجة طرد فيل فودن.

وقال هالاند لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "إنها تجربة جديدة لي أن نفوز بـ10 لاعبين. إنه شيء رائع بكل صراحة".

وبعد بداية متكافئة إلى حد كبير، تلقى سيتي ضربة قاسية بطرد فودن بالبطاقة الحمراء نتيجة ركله البرتغالي برونو فرنانديش خلال صراعهما على الكرة، في رد فعل على ركلة وجهها له قائد "الشياطين الحمر" الذي أفلت من العقاب (23).

وبات فودن ثاني لاعب فقط يطرد أمام يونايتد في الدوري الممتاز، بعد الإيطالي برناردو كورادي عام 2006 وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وفرض يونايتد بعدها أفضليته النسبية لكن من دون فرص حقيقية على مرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، لينتهي الشوط الأول بمحاولة خطيرة لصالح أصحاب الأرض من ركلة حرة نفذها ماركوس راشفورد وارتدت الكرة من القائم الأيمن (45).

وعاد القائم ذاته ليقف حائلا دون هدف ليونايتد، بعدما صد تسديدة لكوبي ماينو قبل أن تنتهي الكرة بين أحضان دوناروما (51).

وواصل يونايتد اندفاعه نحو مرمى جاره، لكنّ الهدف جاء من الجهة المقابلة عبر هالاند في الدقيقة 60 من زاوية صعبة بعد عرضية من الكرواتي يوشكو غفارديول.

وأُلغي الهدف الرابع للنرويجي في الدوري هذا الموسم بداعي التسلل بقرار من حكم الراية، لكن بعد تدخل طويل لحكم الفيديو المساعد (في آيه آر)، احتُسب هدف النرويجي وتقدم سيتي على جاره اللدود خلافا لمجريات اللعب.

وبذلك، بات هالاند أفضل هداف في ديربي مانشيستر على صعيد الدوري الممتاز، برفعه رصيده إلى 9 أهداف في 8 مشاركات، متقدما على الأرجنتيني سيرجيو أغويرو وواين روني (8 لكل منهما).

وكان سيتي قريبا من إضافة الهدف الثاني، لكنّ الحارس البلجيكي سيني لامينس والقائم الأيسر تدخلا في وجه تسديدة بعيدة للوافد الجديد الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (69).

وحاول يونايتد العودة وإنقاذ نقطة التعادل على أقل تقدير، واعتقد الكاميروني براين مبومو أنه منحه ذلك في الوقت القاتل، لكنّ دوناروما تعملق وأبقى فريقه في المقدمة (5+90).