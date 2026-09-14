الجناح الجزائري بلومي يخطف الأضواء في إنجلترا ويعيد إلى الأذهان أمجاد محرز

واصل الجناح الجزائري، محمد البشير بلومي، تألقه مع هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفين أمام تشيلسي وصنع هدفا في 4 مباريات، ليلقى إشادة من رابطة الدوري الممتاز، ويعيد إلى الأذهان تجربة مواطنه رياض محرز في إنجلترا.

لفت الجناح الجزائري، محمد البشير بلومي، الأنظار على غرار فريقه هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، معيدا إلى الأذهان تألق مواطنه رياض محرز مع ليستر سيتي ومانشيستر سيتي.

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وخاض بلومي، الذي يشغل مركز الجناح الأيمن على غرار محرز، 4 مباريات في الدوري حتى الآن، سجل خلالها هدفين مع تمريرة حاسمة.

وسجل البالغ من العمر 24 عاما أول هدفين له في الدوري السبت وفي مدى 6 دقائق (28، 34) بتسديدتين بقدمه اليسرى، رغم أن الهدف الثاني استفاد من كرة غيرت مسارها بارتطامها بمدافعي تشيلسي.

وقلب الطاولة على النادي اللندني الذي تقدم بهدف لمورغان روجرز (7) قبل أن يدرك البرازيلي جواو بيدرو التعادل (66).

ومنح هدفاه فريق "النمور"، صاحب المركز الثالث، نقطة ثمينة في "ستامفورد بريدج".

ولم يمر هذا التألق مرور الكرام على رابطة الدوري الإنجليزي، التي تفاعل حسابها الرسمي باللغة العربية معه بنشره صورة تجمعه بمحرز مصحوبة بتعليق "الإرث مستمر".

ويبدو أن بلومي يسلك المشوار ذاته لمحرز في إنجلترا، كون الأخير ساهم في عودة ليستر سيتي الى الدور الممتاز عام 2014، وهو ما فعله بلومي الصغير مع هال سيتي الصيف الماضي.

وتوهج محرز بعد ذلك بقيادة ليستر سيتي الى لقب الدوري موسم 2016 قبل أن يحقق جميع الألقاب الممكنة محليا وقاريا مع مانشيستر سيتي، وهو المشوار الذي يمنّي بلومي النفس بتحقيقه؛ معوّلا على ما يمتلكه من جودة وسرعة وشخصية قوية في الملعب، ما يجعله موهبة واعدة ومطمعا لكبار الأندية في المستقبل القريب.

"لا يبالي بمن يواجه"

ويخوض بلومي، البالغة قيمته في سوق الانتقالات 6 ملايين يورو، موسمه الثالث مع "النمور"، وبعد أن ساهم في عودته إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 10 أعوام، أصبح يلعب حاليا على مستوى لم يسبق أن اقترب منه في مسيرته الكروية.

إذ لعب ابن مدينة معسكر البالغ 24 عاما دورا حاسما في حفاظ هال سيتي على سجله خاليا من الهزائم؛ في 4 مباريات بينها فوز غال على مانشيستر يونايتد 2-0.

وقد تسبب في كثير من المتاعب لمنافسيه في دوري الأضواء حتى الآن، إذ وجد مدافع مانشيستر يونايتد، لوك شو، صعوبة في التعامل معه، كما صنع هدف الفوز لليام ميلار أمام كوفنتري سيتي، وواجه الهولندي إيان ماتسن بدوره مشكلات في الحد من خطورته خلال التعادل السلبي مع أستون فيلا.

وقال المدرب المساعد لهال سيتي، دين هولدن، في تصريح لقناة النادي إنه كان مقتنعا دائما بأن بلومي قادر على التعامل مع تحدي الانتقال إلى الدوري الممتاز، والتأقلم معه بسلاسة.

وأضاف "إنه لاعب من الطراز الرفيع، لاعب رائع. من الواضح أنه عانى بعض الإصابات، لكنه خاض فترة إعداد جيدة قبل الموسم، وهو يلعب الآن بحرية، ويتمتع بإيقاع ممتاز، وكلما استلم الكرة في المناطق الهجومية تشعر بأن شيئا ما سيحدث. وبالنسبة إلينا، فإن الحفاظ على جاهزيته البدنية وإبقائه على أرض الملعب سيكون أمرا بالغ الأهمية".

وتابع "أعتقد أنه أثبت أيضا في الموسم الماضي قدرته على اللعب ضمن أنظمة تكتيكية مختلفة، لا أظن أن ’مو’ (اختصارا لاسمه محمد) يهتم كثيرا بذلك، فطالما أنه موجود قرب خط الوسط والكرة بين قدميه، لا أعتقد أنه يبالي بمن يواجه أو بالنظام الذي يلعب ضمنه".

وأردف قائلا "إنه يعشق المواجهات الفردية، وهو ساحر عندما تكون الكرة بقدميه. كما أن النظام الحالي يناسب غالبية اللاعبين في هذه الفترة، وهو ينسجم معه بطريقة مثالية".

وأوضح "إنه يتمتع بجودة حقيقية في الطريقة التي يلعب بها، وهو عنصر مهم جدا بالنسبة إلينا، ونحن بالطبع سعداء بأنه يتمتع باللياقة البدنية ويقدم مستويات جيدة".

وعلى غرار والده، لخضر بلومي، أحد أفضل اللاعبين في الجزائر وواحد من أفضل اللاعبين في إفريقيا، فقد بدأ بلومي الصغير مسيرته الكروية مع الفئات الصغرى لممثل مدينة مسقط رأسه غالي معسكر، وبعده مولودية وهران (2020-2021: 28 مباراة و3 أهداف)، ثم فارنزي البرتغالي (2022-2024: 34 مباراة و7 أهداف)، قبل أن يحط الرحال في هال سيتي والذي يأمل أن يكون بوابته أخيرا إلى صفوف المنتخب الجزائري، الذي لم يلعب معه ولو مباراة واحدة حتى الان مكتفيا بواحدة مع المنتخب الرديف.

ومع اعتزال محرز وتألقه في البرميرليغ، يأمل بلومي الصغير في إقناع المدرب الجديد للمنتخب، إبراهيم حمداني، في استدعائه إلى صفوف المنتخب رغم حدة المنافسة مع أسماء لامعة أيضا؛ في مقدمتها جناح فينورد الهولندي، أنيس حاج موسى، وفارس غجيميس (فروزينوني الإيطالي)، وإيلان قبال (باريس إف سي الفرنسي)، وبدر الدين بوعناني (رينجرز الإسكتلندي).