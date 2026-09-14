لامين جمال: أستحق الكرة الذهبية ومبابي أفضل لاعب إلى جانبي

أكد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين جمال، أنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، معتبرا نفسه والفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعبين في العالم.

أكد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين جمال، أحقيته في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، معتبرا نفسه والفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعبين في العالم حاليا.

وقال جمال، البالغ 19 عاما، في مقابلة مع قناة "موفيستار بلس"، إن إنجازاته خلال الموسم، وبينها التتويج بالدوري الإسباني وكأس العالم مع إسبانيا، تجعله مستحقا للجائزة المرموقة.

وأضاف: "أعتقد بصراحة أنني أستحقها هذا العام بالنظر إلى ما حققته من ألقاب"، مشيرا إلى أن "مبابي وأنا أفضل لاعبين في العالم، والأمر واضح جدا لكل من يشاهد المباريات".

وقدم جمال موسما لافتا مع برشلونة والمنتخب الإسباني، إذ ساهم في احتفاظ الفريق الكاتالوني بلقب الدوري، قبل أن يتوج مع إسبانيا بطلا للعالم، ما عزز حظوظه في المنافسة على الجائزة الفردية الأبرز في كرة القدم.

وكان جمال أكثر تحفظا في تصريحات سابقة، حين أكد أن لديه فرصة للفوز بالكرة الذهبية بعد موسم "استثنائي"، لكنه شدد على أنه لن يسعى إلى استمالة المصوتين.

في المقابل، يملك مبابي، قائد المنتخب الفرنسي ومهاجم ريال مدريد، ملفا قويا للمنافسة على الجائزة، بعدما أنهى الموسم هدافا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم، رغم فشل ريال مدريد في إحراز لقب كبير.

وقال مبابي، في تصريحات سابقة، إنه لم يكن هناك لاعب أفضل منه خلال الموسم الماضي، مشيرا إلى سجله التهديفي وإنجازاته الفردية، كما أصبح هذا الصيف الهداف التاريخي لكأس العالم.

وتضم قائمة المنافسين أيضا الفرنسي عثمان ديمبيليه، لاعب باريس سان جرمان والفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، الذي يرى أن الجائزة ينبغي أن تظل في صفوف الفريق الباريسي، بطل أوروبا مرتين تواليا، إلى جانب المهاجم الإنجليزي هاري كاين، نجم بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في لندن، وسط منافسة مفتوحة بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.