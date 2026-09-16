فوز قاتل لريال مدريد على إلتشي.. مورينيو: الفوز هو الأهم

حقق ريال مدريد فوزا مثيرا وصعبا على مضيفه إلتشي 3-2، بعدما أهدر تقدمه بهدفين واستقبل هدفين في الشوط الثاني، ووصف مدرب الفريق، جوزيه مورينيو، ما جرى بقوله: "هناك مباريات تبدو وكأنها انتهت ولكنها ليست كذلك".

قال المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، "هناك مباريات تبدو وكأنها انتهت لكنها ليست كذلك"، في تعليقه على الفوز القاتل لفريقه ريال مدريد على مضيفه إلتشي 3-2 بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين ليل أمس، الثلاثاء، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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بدا فريق مورينيو في طريقه للاكتفاء بنقطة بعدما فرط بالهدفين اللذين سجلهما في الشوط الأول، بتلقيه هدفين في الدقيقتين 71 و83.

لكن البديل الشاب كارلوس إسبي الذي دخل في الدقيقة 87 بدلا من الظهير الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، خطف هدف الفوز في الوقت بدلا من الضائع بعد تمريرة من الفرنسي كيليان مبابي على طبق من فضة.

وعلق مورينيو على ما حصل في اللقاء بالقول "المشكلة تبدو واضحة بالنسبة إلي. من الصعب معرفة السبب، لكن من السهل فهم أن هناك مباريات تبدو وكأنها انتهت ولكنها ليست كذلك. مباريات نحصل فيها على 3، 4، 5 فرص لإنهائها ولا نفعل ذلك".

وأضاف "بعد ذلك، يبدو أننا ننتقل من السهولة، لأن الأمور كانت سهلة، إلى فقدان السيطرة. يبدو أننا ندخل في ديناميكية ’حسنا، لم نسجل، لم نحسم المباراة بثلاثة أو أربعة أهداف نظيفة، لكنها انتهت’. يبدو الأمر كما لو أن كل شيء يبدو سهلا وتترك الأمور كما هي".

واستطرد "هدف واحد والمباراة تصبح مفتوحة. الشيء الجيد هو أنه أمام الصعوبات والضغط الناجم عن إمكانية خسارة النقاط، يرد الفريق ويفوز، وهذا هو الأهم".

وعن صاحب الهدف إسبي، قال مورينيو "إنه يقوم بعمل جيد، يقدم مساهمة مهمة للفريق. إنه لاعب متحفز، لكنه يلعب أمام لاعب ليس عاديا"، في إشارة إلى مبابي الذي أهدى ابن الـ21 عاما الهدف بعدما سجل أيضا الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 33.

وتابع "اللعب بالاثنين معا ليس سهلا، لأنه بعد ذلك ليس لدينا لاعبون على الطرفين من النوع النموذجي لـ(خطة) 2-4-4، والفريق يفقد التوازن. مع التبديلات التي قمت بها في النهاية، خاطرت بكل شيء. لقد فزنا، كان يمكن أن نخسر، ولكن يجب أن نفعل ذلك لأن التعادل لا يفيد".

وبفوزه الخامس للموسم، بات ريال مؤقتا على المسافة ذاتها من غريمه برشلونة حامل اللقب والمتصدر، المرشح لفوز سادس تواليا في مواجهة ضيفه راسينغ سانتاندر الأربعاء.