مباراة الوداع؟ ميسي ضمن قائمة الأرجنتين لمباراة ودية

ضمّ ليونيل سكالوني النجم ليونيل ميسي إلى قائمة الأرجنتين لمواجهة بنين وديا في 6 تشرين الأول/ أكتوبر، في مباراة يُتوقع أن تكون ظهوره الدولي الأخير، بعدما أعلن اعتزاله الدولي في آب/ أغسطس الماضي.

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني الأربعاء، ضم النجم ليونيل ميسي إلى قائمة الفريق لمواجهة بنين وديا في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في مباراة يُتوقع أن تكون الظهور الدولي الأخير لقائد "التانغو".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني مساء الثلاثاء: "سينضم ليونيل ميسي، ورودريغو دي بول، وجيوفاني لو سيلسو إلى تشكيلة المنتخب للمباراة الودية الأخيرة في السادس من أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المستدعين من الدوري المحلي الجمعة".

وكان ميسي، البالغ من العمر 39 عاما، قد أعلن في آب/ أغسطس الماضي اعتزاله اللعب دوليا، بعد مسيرة امتدت لنحو عقدين، توج خلالها مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022، وكأس كوبا أميركا عامي 2021 و2024.

ويعد ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، واللاعب الحالي في صفوف إنتر ميامي الأميركي، الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية، بعدما سجل 125 هدفا خلال 207 مباريات.

وقال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا: "اتخذنا قرارا بدعوة أفضل لاعب في العالم، ورمز منتخبنا الوطني، وقائدنا، ليونيل أندريس ميسي، حتى يتمكن من الحصول على الوداع الذي يستحقه حقا في 6 أكتوبر هنا في الأرجنتين".

وتقام المباراة أمام بنين على ملعب "مونومنتال"، معقل نادي ريفر بليت في العاصمة بوينس آيرس، والذي تتجاوز سعته 85 ألف متفرج، فيما وُجهت الدعوة إلى عدد من لاعبي المنتخب الذين توجوا بكأس العالم 2022 لحضور المباراة.

وتخوض الأرجنتين 3 مباريات ودية، تبدأ بمواجهة بوليفيا في 30 أيلول/ سبتمبر بمدينة قرطبة، قبل لقاء بوركينا فاسو في بوينس آيرس في 3 تشرين الأول/ أكتوبر، ثم تختتم السلسلة بمواجهة بنين في السادس من الشهر ذاته.

وتخوض الأرجنتين مباراتيها القادمتين على أرضها بنسبة 50 بالمئة من سعة الملعب، رغم تعليق إحدى مباريات تلك العقوبة، وذلك بسبب انتهاكات لقواعد الانضباط الخاصة بالفيفا خلال كأس العالم 2026.

وكان "فيفا" قرر أن تخوض الأرجنتين المباراتين المقبلتين على أرضها بحضور جماهيري لا يتجاوز 50 بالمئة من سعة الملعب، لكنه علق تنفيذ مباراة واحدة من المباراتين، مع فترة اختبار.

وتتعلق العقوبة باستخدام حدث رياضي للتعبير عن مواقف ذات طابع غير رياضي، وسوء سلوك الفريق، إضافة إلى هتافات وإيماءات تمييزية من جانب الجماهير.

وبعد فوز الأرجنتين على إنجلترا 2-1 في نصف نهائي كأس العالم، رفع عدد من لاعبي المنتخب لافتة تطالب بالسيادة الأرجنتينية على جزر فوكلاند.

وبالنظر إلى خوض الأرجنتين مباراتيها الوديتين أمام بوليفيا وبوركينا فاسو على أرضها قبل مواجهة بنين، فمن المتوقع أن تكون قد استوفت الجزء النافذ من العقوبة قبل المباراة الأخيرة، التي يمكن فيها استخدام السعة الكاملة للملعب.

ومن غير المتوقع أن يشارك لاعب الوسط لياندرو باريديس وزميله ناهويل مولينا أمام بنين، بعد إيقافهما لمدة 10 مباريات و7 مباريات على التوالي، على خلفية مشاركتهما في اشتباكات وقعت داخل الملعب عقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم.