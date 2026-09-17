برشلونة يواصل انطلاقته المثالية بسباعية.. ورافينيا يتصدر المشهد

قاد البرازيلي رافينيا برشلونة إلى فوز عريض على راسينغ سانتاندر بنتيجة 7-2، الأربعاء، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني، بعدما سجل ثلاثية في المباراة.

واصل برشلونة بدايته المثالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه راسينغ سانتاندر بنتيجة 7-2، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة السادسة، في مباراة تألق خلالها البرازيلي رافينيا بتسجيل ثلاثة أهداف.

ورفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول الترتيب، محققا فوزه السادس تواليا في الدوري والسابع على التوالي في مختلف المسابقات، ليوسع الفارق مؤقتا إلى ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وافتتح البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل في الدقيقة الثامنة، بعدما أطلق كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة قبل أن تستقر في الزاوية العليا لمرمى سانتاندر.

وعزز رافينيا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص السنغالي ماغيت غي الفارق لسانتاندر بعد خمس دقائق، مستفيدا من كرة داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة من مسافة قريبة.

وأعاد برشلونة الفارق إلى هدفين في الدقيقة 36، عندما حول أسيير فياليبري، مدافع سانتاندر، إحدى الكرات بالخطأ إلى شباك فريقه، قبل أن يضيف رافينيا هدفه الثاني في الدقيقة 42 بتسديدة أرضية إثر تمريرة من داني أولمو.

وأهدر لامين جمال فرصة تعزيز تقدم برشلونة من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، بعدما تصدى الحارس خولن أغيريسابالا لتسديدته.

ومع بداية الشوط الثاني، اضطر مدرب برشلونة هانزي فليك إلى الدفع بالحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني بدلا من جوان غارسيا بسبب الإصابة.

وعاد سانتاندر لتقليص الفارق في الدقيقة 65، مستفيدا من خطأ فادح لشتشيزني، إذ قطع المغربي البديل ياسر زبيري الكرة منه داخل منطقة الست ياردات وأودعها في المرمى الخالي.

لكن برشلونة رد سريعا، وحصل على ركلة جزاء جديدة ترجمها رافينيا بنجاح في الدقيقة 67، مسجلا هدفه الثالث في المباراة والتاسع له في الدوري هذا الموسم، ليعزز موقعه في صدارة هدافي المسابقة.

وألغى الحكم هدفا لجمال بداعي التسلل، قبل أن يضيف البديل البرازيلي غابريال جيزوس الهدف السادس في الدقيقة 79، بعد تمريرة بينية من جمال أنهاها بتسديدة متقنة داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 89، تمكن جمال أخيرا من تسجيل هدفه، مستفيدا من هجمة مرتدة قادها الألماني كريم أدييمي الذي مرر له كرة داخل المنطقة، ليضعها الجناح الشاب بيسراه في سقف الشباك.

أتلتيكو يواصل صحوته قبل الديربي

وفي مباراة أخرى، قدم أتلتيكو مدريد عرضا هجوميا قويا وتغلب على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة، رغم غياب المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس بسبب الإصابة.

وسجل الكندي جوناثان ديفيد، في أول مشاركة له أساسيا مع فريق العاصمة، هدف التقدم في الدقيقة 24، قبل أن يضيف الكوري الجنوبي لي كانغ-إن الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وأكمل الفرنسي روبان لو نورمان الرباعية في الدقيقة 63، فيما اختتم أليكس بايينا مهرجان الأهداف في الدقيقة 82.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، محققا فوزه الثاني تواليا والثالث في الدوري هذا الموسم، مقابل تعادل وخسارة.

ويأتي الانتصار قبل أربعة أيام فقط من المواجهة المرتقبة أمام الجار والغريم ريال مدريد، المقررة الأحد المقبل، في آخر مباراة للفريقين قبل فترة التوقف الدولي.

وظهر أتلتيكو بصورة هجومية لافتة، مع انسجام واضح بين عناصر خطه الأمامي، فيما اضطر أوساسونا للدفاع لفترات طويلة. وأسهم تألق حارسه أيتور فرنانديز في الحد من حجم الخسارة، بعدما تصدى لعدد من الفرص الخطيرة.

إشبيلية يحسم مواجهته أمام ديبورتيفو

وفي مباراة ثالثة، عاد إشبيلية بالنقاط الثلاث من ملعب ديبورتيفو لا كورونيا، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف سجله المهاجم ميغيل سييرا في الدقيقة 52.

ولعب ديبورتيفو الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، إثر طرد أنخيلينيو بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 59.