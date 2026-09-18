بشيكطاش يكتسح مارسيليا برباعية في الدوري الأوروبي

استهل بشيكطاش التركي مشواره في الدوري الأوروبي بفوز كبير على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي 4-1، في إسطنبول، ليحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة.

افتتح بشيكطاش التركي مشواره في مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بنتيجة 4-1، مساء أمس الخميس، في إسطنبول، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وفرض الفريق التركي أفضليته منذ الدقائق الأولى، وترجمها إلى هدف افتتاحي في الدقيقة 15 عن طريق إلهان فاكيلي، الذي استغل تمريرة من جونيور أولايتان وانفرد بالحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وأدرك مارسيليا التعادل في الدقيقة 30 بواسطة كيليان عبد الله، مستفيدًا من هجمة مرتدة سريعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وعاد بشيكطاش بقوة في الشوط الثاني، واستعاد تقدمه في الدقيقة 56 عبر التشيكي فاتسلاف تشيرني، قبل أن يضيف المدافع البنمي أمير موريللو الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق فقط بضربة رأس إثر ركلة ركنية.

وأكمل البديل الهولندي إرنست بوكو رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 81، مستفيدًا من تمريرة أولايتان، ليحسم بشيكطاش المباراة بفوز عريض.

ويمنح الانتصار الفريق التركي بداية قوية في مشواره الأوروبي، فيما بقي مارسيليا دون نقاط. ويحل بشيكطاش ضيفًا على هوفنهايم الألماني في الجولة المقبلة يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، بينما يستضيف مارسيليا أولمبياكوس اليوناني.

وسجل فاكيلي، البالغ 20 عامًا، هدفه الأول في المسابقات الأوروبية، رافعًا رصيده إلى ثلاثة أهداف مع بشيكطاش منذ انضمامه إلى الفريق مطلع الموسم.