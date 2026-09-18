زيدان يعلن قائمته الأولى لمنتخب فرنسا ويستدعي 5 وجوه جديدة

أعلن زيدان عن قائمته الأولى لمنتخب فرنسا المؤلفة من 23 لاعبا، والتي شهدت استدعاء 5 لاعبين جدد وغياب تشواميني وتورام، وسيبدأ المدرب مشواره الرسمي في دوري الأمم الأوروبية.

أعلن مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان، الجمعة، قائمته الأولى المؤلفة من 23 لاعبا واتي شهدت غياب لاعب الوسط أوريليان تشواميني والمهاجم ماركوس تورام، مقابل استدعاء خمسة لاعبين جدد.

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وضمت القائمة للمرة الأولى حارس مرمى تولوز غيوم ريست، والمدافعين أندي ديوف وجيريمي جاكيه، ولاعب الوسط لوكا دا كونيا، والمهاجم إستيبان لو بول.

ويبدأ زيدان الذي عُيّن في 28 تموز/ يوليو خلفا للمدرب ديدييه ديشان، مشواره رسميا مع المنتخب الفرنسي من خلال أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية، إذ يواجه تركيا وبلجيكا في 25 و28 الجاري، ثم يلتقي إيطاليا وبلجيكا مجددا في 2 و5 تشرين الأول/ أكتوبر على ملعب "ستاد دو فرانس".

وفي حراسة المرمى، حل الحارس الشاب ريست، البالغ 21 عاما، مكان الحارس الاحتياطي بريس سامبا الذي خرج من القائمة.

أما في خط الدفاع، فضمت القائمة جيريمي جاكيه (21 عاما)، الذي انتقل من رين إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو، إلى جانب أدريان تروفير (24 عاما) الذي خاض مباراة دولية واحدة مع ديشان في نهاية عام 2022، وبيار كالولو (26 عاما، 3 مباريات دولية)، بالإضافة إلى الوافد الجديد أندي ديوف، وجميعهم لم يكونوا ضمن قائمة فرنسا في كأس العالم.

في المقابل، خرج الشقيقان لوكاس وثيو هرنانديز من الحسابات، إلى جانب الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان لوكاس ديني والظهير الأيمن مالو غوستو. كما غاب ويليام صليبا بسبب الإصابة.

وفي خط الوسط، غاب تشواميني الذي يواصل التعافي والعودة إلى الملاعب، وكذلك نغولو كانتي (34 عاما)، فيما استفاد من ذلك الوافد الجديد لوكا دا كونها، إلى جانب العائد إدواردو كامافينغا.

وفي الهجوم، حصل إستيبان لو بول، هداف الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، على استدعائه الأول إلى المنتخب، فيما خرج كل من تورام وماغنيس أكليوش وجان-فيليب ماتيتا من القائمة.

في المقابل، حافظ زيدان على بقية المهاجمين الفرنسيين الذين شاركوا في كأس العالم بأميركا الشمالية، وفي مقدمتهم الثلاثي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي ومايكل أوليسيه.

وأكد زيدان أيضا أن مبابي سيحتفظ بشارة قيادة المنتخب الفرنسي.