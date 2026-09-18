سيتي يمطر شباك نوريتش بخماسية ويواصل حملة الدفاع عن لقب كأس الرابطة

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، ليكمل عقد المتأهلين إلى الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية. ويواجه حامل اللقب في الدور المقبل برايتون، الذي أقصى مانشستر يونايتد من البطولة بفوزه عليه 3-2.

حجز مانشستر سيتي، حامل لقب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، مقعده في الدور الرابع من البطولة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، مساء الخميس، على ملعب "الاتحاد".

وفرض الفريق المضيف سيطرته على مجريات اللقاء، لكنه احتاج إلى 29 دقيقة لافتتاح التسجيل، عن طريق لاعبه الشاب فلويد سامبا، البالغ 17 عامًا، الذي تابع برأسه تمريرة آلان أندرادي وأسكنها الشباك.

ولم يتأخر الهدف الثاني، إذ عزز ريان شرقي تقدم سيتي بعد ثلاث دقائق فقط، مستفيدًا من تمريرة أيوب بوعدي، لينفرد بالحارس ويضع الكرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي اندفاعه الهجومي، وأضاف أندرادي الهدف الثالث في الدقيقة 48، بعدما تلقى تمريرة من ريان آيت نوري.

وعاد آيت نوري ليصنع الهدف الرابع في الدقيقة 54، عندما مرر كرة حاسمة إلى سامبا، الذي أودعها الشباك مسجلًا هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

واختتم رايان ماك إيدو خماسية أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نيكو أورايلي، ليؤكد سيتي تأهله بسهولة إلى الدور الرابع.

ويواجه مانشستر سيتي في الدور المقبل برايتون، الذي حجز مكانه بعد إقصائه مانشستر يونايتد بالفوز عليه 3-2 في الدور الثالث.