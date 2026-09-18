يامال: تعرضت للعنصرية ألف مرة

تحدث يامال حول تعرضه للعنصرية ولو بطريقة غير مباشرة، قائلا "نعم، ألف مرة، أعتقد أن الناس يتعاملون معك بعنصرية غير مباشرة دون أن يدركوا ذلك، فهناك الكثير من التعليقات والنظرات العنصرية في كثير من الأحيان، والناس لا ينتبهون لها".

كشف النجم الإسباني وقائد فريق برشلونة الشاب لامين يامال، عن تجاربه مع العنصرية في ملاعب كرة القدم.

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وقال النجم الذي نشأ في أكاديمية برشلونة الشهيرة "لاماسيا" إنه رغم إدراكه لوجود تلك السلوكيات، فإنه يرفض تماما السماح للتعليقات العنصرية بالتحكم في مشاعره أو تؤثر على أدائه داخل الملعب.

وأجاب يامال بحسم عن سؤال وجهته له شبكة "موفيستار" حول تعرضه للعنصرية ولو بطريقة غير مباشرة: "نعم، ألف مرة، أعتقد أن الناس يتعاملون معك بعنصرية غير مباشرة دون أن يدركوا ذلك، فهناك الكثير من التعليقات والنظرات العنصرية في كثير من الأحيان، والناس لا ينتبهون لها. كما أنني جئت من بيئة لا تتقبل هذا الأمر بالطبع، لأن الخطأ لا يمكن قبوله أبدا، لكن ذلك لن يؤثر عليك أو يزعجك".

وتحدث يامال (19 عاما) عن مقطع فيديو انتشر بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله زميله في الفريق، البرازيلي رافينيا، هدفا للهتافات العنصرية في الكلاسيكو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال يامال "على سبيل المثال، في مقطع الفيديو الذي انتشر من ملعب سانتياغو برنابيو، حيث دافعت عائلتي بأكملها عن رافينيا، لقد تفاجأ الناس من ردة فعلي".

وأضاف "في النهاية، أعتقد أن قيام شخص ما بوصفي بالأسود لا يزعجني أبدا، فأنا أسود بالفعل ولست بلون آخر، الأمر يختلف بالطبع عندما يقال ذلك بهدف الإهانة والتعمد، عندها يصبح تصرفا سيئا للغاية".