أرسنال يسقط بثلاثية مفاجئة أمام برايتون

سقط حامل اللقب أرسنال أمام مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، لتنقطع سلسلة انتصارات الفريق اللندني بعد سبعة انتصارات في مختلف المسابقات، ويتراجع إلى المركز الثاني خلف مانشيستر سيتي بفارق الأهداف.

صدم برايتون ضيفه أرسنال حامل اللقب وأوقع به الخسارة الأولى هذا الموسم 3-0 السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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بعد انطلاقة مميّزة تمثّلت بسبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات ولقب درع المجتمع، تلقى أرسنال خسارته الأولى هذا الموسم، وجاءت خارج أرضه أمام برايتون الذي حقق بدوره انتصاره الثالث تواليا، بعدما كان قد أسقط مانشستر يونايتد في كأس الرابطة.

وبدا فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بعيدا للغاية عن مستواه المعهود، ولم يُظهر ردّة فعل قوية على تأخره بأهداف الألماني باسكال غروس (31) واليوناني خارالامبوس كوستولاس (45) والإسباني كيما أندريس (57).

وقد تخلى أرسنال عن الصدارة لصالح وصيفه مانشيستر سيتي الذي تقدّم من دون أن يلعب بفارق الأهداف، قبل لقاء ضيفه سندرلاند الأحد.

وتقدّم برايتون بتسديدة قوية من خارج المنطقة عبر غروس، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى في طريقها إلى داخله (31).

ومن خارج المنطقة أيضا تلقى الحارس الإسباني دافيد رايا هدفا ثانيا، هذه المرة إلى يمين المرمى (45).

وقبل أن يُظهر أرسنال أي ردة فعل في الشوط الثاني، عاجلهم أندريس بهدفه الأول في الدوري الإنجليزي، مسجلا الثالث بالرأس بحسن استغلاله كرة نفذت من ركنية (57).

واعترف أرتيتا أن فريقه "لم يكن على مستوى المتطلبات التي نفرضها على أنفسنا، ولا تلك التي يفرضها الدوري الإنجليزي".

وأضاف لشبكة "بي بي سي": "أود أن أهنئ برايتون على ما حققه. إنه درس كبير لنا".

فيلا يعمق جراح توتنهام

وحقق أستون فيلا فوزه الأول في الدوري هذا الموسم على مضيفه توتنهام 3-2، أمام منافس واصل الانحدار ويقبع في منطقة الهبوط.

وصل الضيوف إلى شمالي لندن بخطوات متحفظة بعدما تعرضوا لثلاث هزائم في أربع مباريات ولم يسجلوا سوى هدف واحد، لكن رابع الموسم الماضي غادر بمعنويات مرتفعة على المستويين الجماعي والهجومي.

في المقابل، لا شيء يسير على ما يرام بالنسبة إلى توتنهام، صاحب المركز الثامن عشر قبل استكمال مباريات نهاية الأسبوع، والذي يتضمن سجله ثلاث هزائم وتعادلين.

وقال المدرب دي تزيربي "لعبنا بمستوى جيد في الشوط الأو ولم نسجل، لكننا هشون للغاية".

وأضاف "عندما يحين وقت الدفاع، علينا أن ندافع بتماسك. وعلى القادة أن يكونوا على قدر مسؤوليتهم وأن يقودوا الفريق".

وتصدى خليفة الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في مرمى أستون فيلا لمحاولتين من سافينيو في هجمة واحدة (11)، ثم أبعد تسديدة أخرى للجناح البرازيلي من خارج المنطقة (21). وقبل ذلك بلحظات كان قد تصدى أيضا لمحاولة آرتشي غراي.

ودفع فريق دي تزيربي ثمنا باهظا لهذا العقم الهجومي، إذ استغل أستون فيلا على النقيض واحدة من فرصه النادرة وسجل هدف التقدم قبيل نهاية الشوط الأول عبر يوهان مانزامبي (45+4).

وكان المهاجم البالغ 20 عاما، والذي برز مع المنتخب السويسري في كأس العالم، في المكان المناسب لمتابعة كرة عرضية-تسديدة من لاعب الوسط الفرنسي بوبكار كمارا، في وقت كان فيه قائد توتنهام الهولندي ميكي فان دي فين ينتظر على جانب الملعب بعد تلقي العلاج.

وأخرج المدرب الإيطالي مهاجمه الصريح دومينيك سولانكي وأشرك جيمس ماديسون، لكن فيلا سجل بعدها مباشرة هدفا ثانيا: كرة طويلة من سوزوكي، ثم تبادل مانزامبي ونيكولاس جاكسون الكرة وسط أربعة مدافعين، قبل أن ينجح السنغالي في هز الشباك (67).

وتفاقمت متاعب أصحاب الأرض بعد هدف رائع للأرجنتيني إيميليانو بوينديا (79) في مواجهة دفاع بدا فاقدا للحيوية، ما دفع آلاف المشجعين إلى مغادرة الملعب محبطين.

ورغم ذلك، تمكن سبيرز من حفظ ماء الوجه في الدقائق الأخيرة عبر كونور غالاغر (86) والهولندي يان بول فان هيكه (90+8)، مسجلين أول أهداف الفريق بعد خمس مراحل.

نيوكاسل يوقف هال سيتي

وتقدّم نيوكاسل بهدفي جو ويلوك (3) ولويس هول (7)، ثم أضاع الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا ركلة جزاء لتعزيز النتيجة (45+2)، قبل أن يقلّص البديل الفرنسي محمد علي شو النتيجة (67).

وأهدى الفرنسي تييرنو باري فريقه إيفرتون فوزه الثاني بتسجيله هدف المباراة الوحيد (11) أمام ضيفه إيبسويتش المنقوص عدديا منذ الدقيقة 67 إثر طرد الغاني إسحاقو فاتاوو.