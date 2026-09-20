أتلتيكو مدريد يحسم ديربي العاصمة ويهزم الريال المنقوص عدديا

نجح أتلتيكو مدريد في حسم ديربي العاصمة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1، مستفيدا من طرد مدافع الأخير دين هاوسن، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا ويُلحق بغريمه خسارته الثانية هذا الموسم.

احتفال لاعبي أتلتيكو بإحراز الهدف الأول في شباك الريال (Getty Images)

انتصر أتلتيكو مدريد في الدربي أمام جاره ريال مدريد المنقوص بالنتيجة 2-1، مساء الأحد، على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وسجل أليخاندرو غريمالدو (53 من ركلة جزاء) والكندي جوناثان ديفيد (59) هدفي أتلتيكو مدريد، والألماني أنتونيو روديغر (89) هدف ريال مدريد الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، إثر طرد قلب دفاعه الدولي دين هاوسن.

وهذه الخسارة هي الثانية للنادي الملكي هذا الموسم، بعدما سقط أمام ضيفه ريال بيتيس (0-1)، ليتراجع بعد إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد، الذي ارتقى بهذا الفوز إلى المركز الثاني مؤقتا.

نقطة تحول

وبهذه النتيجة بات وصيف بطل الموسم الماضي يتخلف بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة حتى الآن.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد هاوسن لتسببه في ركلة جزاء، بعدما شد قميص جوليانو سيميوني فانبرى لها غريمالدو بنجاح (53).

وأجرى المدرب البرتغالي لريال مدريد، جوزيه مورينيو، تبديلين مباشرة بإشراكه المدافع روديغر والجناح العاجي يان ديومانديه، مكان لاعب الوسط التركي أردا غولر والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور (54).

لكن ديفيد عزز تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الثاني إثر تمريرة من سيميوني (59).

وقلص روديغر الفارق قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بكرة رأسية، بعد ركلة حرة نفذها الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، الذي دخل بديلا للدولي الإنجليزي جود بيلينغهام.

ودفع مورينيو بلاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني أساسيا على حساب برناردو سيلفا، مفضلا القوة الدفاعية على الإبداع الهجومي.

وشهد الشوط الأول توترا أكثر من كونه استعراضا كرويا، إذ عجز الفريقان عن صناعة فرص محققة.

حالتان تستحقان الطرد

وأشهر الحكم ميغل أورتيس بطاقة صفراء في البداية لبيلينغهام، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، ومنح البطاقة للاعب أتلتيكو.

كما اعترض ريال مدريد على تدخل قوي من الكوري الجنوبي، كانغ-إن لي، ضد قائده الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لكنه لم يسفر عن أي عقوبة قبيل نهاية الشوط الأول.

واعتبر مورينيو أن الحالتين كانتا تستحقان البطاقة الحمراء، وقال متذمرا "كانتا حالتين واضحتين تستوجبان الطرد... الصعوبة التي واجهناها (بعد طرد هاوسن) مع 11 لاعبا ضد 10، تخيلوا لو لعبنا 50 دقيقة بـ11 لاعبا ضد تسعة".

وأضاف "لا توجد معجزات في كرة القدم. 11 ضد تسعة، يمكننا أن نتخيل كيف كانت ستنتهي المباراة".

من جهته، رأى لاعب وسط أتلتيكو، كوكي، أن الفوز يثبت قدرة فريقه على المنافسة على الألقاب، وقال "يمكننا منافسة أي فريق إذا قدمنا 100 بالمئة من مستوانا".

وأضاف "ريال مدريد واحد من أفضل الفرق في العالم، واليوم أظهرنا ذلك".

واتسمت المباراة بالندية والالتحامات القوية، لكنها افتقرت إلى اللمحات الهجومية المنتظرة في ظل حضور الأسماء اللامعة على أرض الملعب، لا سيما في خط هجوم ريال مدريد الذي ضم فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وبيلينغهام الذين نجح أتلتيكو بتحييد خطورتهم إلى حد كبير.

وانفجرت المباراة بالحيوية مع بداية الشوط الثاني عندما جذب هاوسن قميص سيميوني المنفرد بالمرمى، فاحتسب الحكم ركلة جزاء لأتلتيكو.

وبعد مراجعة اللقطة عبر "في آيه آر" تلقى هاوسن البطاقة الحمراء، فيما نجح غريمالدو في هز شباك العملاق البلجيكي وحارس مرمى أتلتيكو مدريد السابق تيبو كورتوا من علامة الجزاء.

وسارع مورينيو إلى التبديل بإخراج فينيسيوس وأردا غولر اللذين لم يقدما الأداء المنتظر، وإشراك الصفقة القياسية للنادي يان ديومانديه إلى جانب روديغر.

لكن أتلتيكو كان الطرف الذي وجه الضربة التالية، حين استغل ديفيد تمريرة أرضية متقنة من سيميوني وسجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات.

وكاد أصحاب الأرض يضيفون الهدف الثالث، إلا أن كورتوا تصدى ببراعة لمحاولة الأرجنتيني جوليان ألفاريز، قبل أن يبعد المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه رأسية غريمالدو من على خط المرمى.

وتصدى حارس المرمى الدولي السلوفيني، يان أوبلاك، لمحاولة من ديومانديه، فيما دخل بيلينغهام في مشادة مع سيميوني، في مشهد عكس إحباط لاعبي ريال مدريد وعجزهم عن تغيير مجريات اللقاء.

وقال أوبلاك "من المؤسف أننا لم نحافظ على نظافة شباكنا، فقد قدمنا مباراة جيدة إلى حد كبير لكننا منحناهم فرصة".

وأضاف "كان من المهم تحقيق الفوز، لكن الدوري الإسباني لا يزال طويلا".

ونجح ريال مدريد في تقليص فارق النتيجة عندما ارتقى روديغر لعرضية سيلفا وأسكنها الشباك برأسه، لكن الهدف جاء متأخرا ولم يكن كافيا لتفادي الخسارة.