قبال يقود باريس أف سي إلى فوز جديد وليون يكتسح رين برباعية

قاد الدولي الجزائري إيلان قبال فريقه باريس أف سي للفوز على ستراسبورغ 2-1، السبت، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي، ليصعد مؤقتا إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة. وفي المقابل، اكتسح ليون ضيفه رين برباعية نظيفة، ليتقدم إلى المركز الثاني.

واصل الدولي الجزائري إيلان قبال تألقه مع باريس أف سي، بعدما قاده إلى الفوز على ضيفه ستراسبورغ بنتيجة 2-1، السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما صعد ليون إلى المركز الثاني عقب اكتساحه رين برباعية نظيفة.

وسجّل قبال الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 18، قبل أن يضيف بابلو باغيس الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليحصد باريس أف سي ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 11 نقطة، ويتقدم مؤقتا إلى المركز الثالث، بفارق نقطتين عن المتصدر موناكو، وبفارق الأهداف خلف ليون.

ويخوض باريس أف سي موسمه الثاني تواليا في دوري الأضواء، ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية قبل فترة التوقف الدولي، بانتظار ما ستسفر عنه مباراتا نيس وليل، الأحد، إذ قد تتغير مراكز المقدمة مع استكمال مباريات المرحلة.

في المقابل، قلّص ستراسبورغ الفارق في الدقيقة 88، بعدما سجّل السنغالي مصطفى مباو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط، ويتراجع مؤقتا إلى المركز السادس.

ويعيش قبال مرحلة جديدة مع الفريق الباريسي تحت قيادة المدرب الإنجليزي ليام روزينيور، بعدما لم يكن راضيا عن النصف الثاني من الموسم الماضي، حين كان الفريق تحت إشراف أنطوان كومبواريه.

وجاء تألق الجناح الجزائري بعد أيام من تلقيه استدعاء جديدا إلى منتخب بلاده، من المدرب إبراهيم حمداني، وذلك عقب خيبة عدم مشاركته مع "محاربي الصحراء" في كأس العالم هذا الصيف.

وشهدت المباراة توقفا وجيزا في وقت متأخر من الشوط الثاني، إثر هتافات عدائية أطلقتها جماهير ستراسبورغ بحق روزينيور، الذي سبق له تدريب الفريق، قبل خوض تجربة قصيرة مع تشلسي الإنجليزي.

ليون يكتسح رين ويصعد إلى الوصافة

وفي مباراة أخرى، حقق ليون فوزا عريضا على ضيفه رين برباعية نظيفة، ليحرم الأخير من فرصة اللحاق بموناكو في صدارة الترتيب، ويرفع رصيده إلى المركز الثاني.

وفرض ليون أفضليته منذ الدقائق الأولى، رغم الأزمة المالية التي يمر بها، وافتتح الغاني إرنست نواه التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وعزز المدافع السويسري زاكاري أتيكامي تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 48، مستغلا ارتباكا داخل منطقة الجزاء، فيما اختتم القائد كورنتان توليسو الرباعية في الدقيقة 76.

وتوقفت المباراة لنحو 13 دقيقة بسبب رفع لافتة مسيئة، قبل أن تستكمل المواجهة التي انتهت بفوز كبير لليون، مقابل خسارة قاسية لرين.

باريس سان جيرمان يبحث عن استعادة توازنه

وفي ظل انطلاقة متعثرة لحامل اللقب باريس سان جيرمان، الذي جمع خمس نقاط فقط في مبارياته الأربع الأولى، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمعه بمضيفه مرسيليا، الأحد، في واحدة من أبرز مباريات المرحلة.

ويأمل الفريق الباريسي في استعادة توازنه وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بعدما وجد نفسه خلف جاره باريس أف سي مع بداية الموسم.