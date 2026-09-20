مارتينيز يقود إنتر للعودة أمام روما ولاتسيو يواصل انتصاراته

أنقذ الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إنتر من الخسارة أمام مضيفه روما، بعدما سجّل هدفي التعادل 2-2، ضمن الدوري الإيطالي، فيما واصل لاتسيو انطلاقته القوية بفوزه على فينيتسيا 2-0، وحقق كالياري انتصاره الثالث تواليا.

أنقذ الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز فريقه إنتر من الخسارة أمام مضيفه روما، بعدما سجّل هدفي التعادل 2-2، السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما واصل لاتسيو انطلاقته القوية بفوزه على فينيتسيا 2-0، وحقق كالياري انتصاره الثالث تواليا.

وكان روما قد تقدم بهدفين في الشوط الأول عبر الفرنسي مانو كونيه، في الدقيقتين السادسة و37، قبل أن يقلّص مارتينيز الفارق مع بداية الشوط الثاني، ثم يعود ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 79، ليحرم أصحاب الأرض من تحقيق فوز جديد.

ورفع روما رصيده إلى 13 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على إنتر، فيما واصل لاتسيو مطاردتهما بعد فوزه خارج أرضه على فينيتسيا، بهدفين سجلهما ماتيا زاكايني من ركلة جزاء وتيجاني رايندرس.

وفي مباراة أخرى، قاد دانيال مالديني فريقه كالياري إلى الفوز على أودينيزي بهدف نظيف، ليحقق انتصاره الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تعادل تورينو مع بولونيا 1-1، بعدما أدرك ساندرو كولينوفيتش التعادل في الدقيقة 77.