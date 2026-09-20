مانشيستر سيتي يواصل انطلاقته المثالية بخماسية أمام سندرلاند

فاز سيتي في لقاء مثير بخماسية على سندرلاند مقابل 3 أهداف، محافظا على بدايته المثالية للدوري ومرسخا موضعه في صدارة اللائحة بعد خسارة أرسنال المفاجئة أمام برايتون، وتمكن ليفربول من تسجيل فوزه الثاني في الدوري خارج أرضه.

واصل مانشيستر سيتي بدايته المثالية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتحقيقه فوزه الخامس تواليا على ضيفه سندرلاند 5-3 الأحد في المرحلة الخامسة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستفاد سيتي مع مدربه الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا من الهزيمة الأولى لأرسنال حامل اللقب، الذي سقط أمس السبت أمام برايتون (0-3)، كي ينفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن "المدفعجية" قبل فترة التوقف الدولية.

وأنهى فريق ماريسكا الشوط الأول متقدما 3-2، في لقاء تألق فيه الهولندي براين بروبي من ناحية سندرلاند بتسجيله ثلاثية (12 و33 و59)، فيما سجل الغاني أنطوان سيمينيو ثنائية (43 و57) لسيتي إضافة إلى تمريره كرة حاسمة سجل منها الفرنسي ريان شرقي هدفه الثالث للموسم (29).

وكان الهدف الافتتاحي في اللقاء لصالح سيتي عبر الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي افتتح رصيده مع فريقه الجديد من ركلة حرة رائعة (9)، فيما كان الهدف الخامس لأصحاب الأرض والثامن في اللقاء بالمجمل للنرويجي إيرلينغ هالاند، الذي رفع رصيده إلى 5 أهداف في الدوري هذا الموسم بتمريرة من الكرواتي ياشكو غفارديول (81)، ضامنا الانتصار السابع تواليا لفريقه ماريسكا ضمن جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

ليفربول يهزم بورنموث

وحقق المدرب الإسباني، أندوني إيراولا، عودة موفقة إلى ملعب فريقه السابق بورنموث، بقيادته ليفربول للفوز بهدف وحيد سجله السويدي ألكسندر أيزاك في الدقيقة 57، رافعا رصيده الشخصي إلى أربعة أهداف هذا الموسم.

وبانتصارهم الثاني مقابل ثلاثة تعادلات ومن دون هزيمة، بات "الحمر" في المركز السادس بفارق الأهداف خلف كل من ليدز يونايتد الخامس وبرينتفورد الرابع.