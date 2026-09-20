هاتريك رافينيا تعزز صدارة برشلونة

نجح برشلونة في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية بفضل هاتريك رافينيا، ليحقق فوزه الثامن في ثماني مباريات خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، ويواصل فرض إيقاعه في صدارة الدوري الإسباني.

قاد الدولي البرازيلي رافينيا بتسجيله ثلاثية "هاتريك" هي الثانية له في أسبوع، فريقه برشلونة حامل اللقب إلى الحفاظ على سجله المثالي بفوزه على مضيفه إشبيلية 3-1 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

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وعزّز العملاق الكاتالوني صدارته للترتيب برصيد 21 نقطة بسبعة انتصارات من سبع مباريات، بفارق ست نقاط عن ريال مدريد وريال بيتيس اللذين يلتقيان أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا تواليا الأحد.

ورغم تأخره بهدف الفرنسي يوسف فوفانا (19)، نجح برشلونة في العودة بفضل ثلاثية رافينيا (19 و52 و69).

ورفع رافينيا المتألق رصيده إلى 12 هدفا في سبع مباريات، متصدرا ترتيب هدافي "لا ليغا"، في عرض أكد من خلاله مجددا على دوره المحوري في صفوف "البلوغرانا" خصوصا بعد ساعات من تأكيد البرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي على تمديد عقد الدولي البرازيلي حتى عام 2030.

واستهل إشبيلية، صاحب المركز الخامس، المباراة بقوة على أرضه، ونجح في وضع برشلونة تحت الضغط وإرباكه، قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 عبر فوفانا.

وانطلق البرتغالي فيليكس كوريا متجاوزا إريك غارسيا، قبل أن يرسل كرة عرضية قابلها فوفانا برأسية عند القائم القريب، مانحا أصحاب الأرض التقدم.

وكاد النجم الشاب لامين يامال أن يدرك التعادل لبرشلونة، لكن حارس إشبيلية اليوناني أوديسيوس فلاخوديموس تألق في إبعاد تسديدته المقوسة التي ارتطمت بالقائم وخرجت إلى ركلة مرمى (20).

ولم يكن مفاجئا أن يحمل رافينيا راية عودة برشلونة إلى المباراة، إذ كان البرازيلي هو صاحب هدف التعادل.

وبمهارة لافتة، غيّر الجناح اتجاه جسده للتخلص من رقابة أحد المدافعين، قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة استقرت في الشباك.

ورغم أن يامال (19 عاما) لم يسجل بنفسه، فإنه لعب دورا كبيرا في الهدفين التاليين لرافينيا، بعدما صنعهما للنجم البرازيلي.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل جمال عرضية متقنة ارتقى لها رافينيا وحولها برأسه إلى الشباك، ليمنح برشلونة التقدم.

لكن أفضل أهداف رافينيا لم يكن قد أتى بعد، إذ أرسل جمال تمريرة بينية رائعة وضعت البرازيلي في مواجهة مباشرة مع حارس إشبيلية، قبل أن يضع الكرة من فوقه بلمسة ذكية، مسجلا هدفا رائعا.

وأهدر برشلونة عدة فرص لتعزيز غلته، بعدما أخفق الإنجليزي أنتوني غوردون في التعامل بالشكل المناسب مع إحدى الفرص، فيما تصدى حارس إشبيلية لركلة حرة خطيرة نفذها داني أولمو.

ومع ذلك، نجح برشلونة في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية، ليحقق فوزه الثامن في ثماني مباريات خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، ويواصل فرض إيقاعه في صدارة الدوري الإسباني.