إنفانتينو يقترح استشارة الاتحادات لإصلاح حوكمة فيفا

اقترح رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو مشاورات لإصلاح الحوكمة لامتصاص ضغوط متصاعدة تطالب برحيله. وتأتي الخطوة بعد فشل مشروع "فيفا فوروورد"، واتهامات الاتحاد الأوروبي له بسوء الإدارة، ومطالبات بـ2.1 مليار دولار وبشفافية مالية، وتدخل ترامب لإلغاء إيقاف لاعب.

اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، الإثنين، إجراء "مشاورات" مع الاتحادات الوطنية بهدف إصلاح حوكمة الهيئة الكروية الأعلى في العالم، وذلك في رسالة وجهها إلى الاتحادات الأعضاء الـ211.

وكتب إنفانتينو: "سأقترح أن ينظم مجلس فيفا مشاورات مباشرة ومنظمة ومحددة زمنيا مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والأطراف المعنية، بشأن سبل تعزيز عمليات صنع القرار في فيفا".

وأضاف المسؤول السويسري-الإيطالي: "ستتيح هذه المشاورات تقديم مقترحات دقيقة بشأن إشراك الهيئات المؤسساتية في مرحلة مبكرة، والأدوار المنوطة بكل من الرئيس والمكتب والمجلس والكونغرس، فضلا عن الوسائل العملية لتعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة في المبادرات الاستراتيجية الكبرى".

ويقترح إنفانتينو دراسة المقترحات الأولية خلال اجتماع مجلس "فيفا" المقرر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، موضحا أن "المساهمات الخطية التي ستُرسل لاحقا، ولكن ضمن مهلة معقولة، ستُدرس بطبيعة الحال أيضا".

وأضاف أن "أي تعديل للنظام الأساسي قد ينتج عن ذلك سيُعرض لاحقا على الكونغرس للنظر فيه والموافقة عليه، وفق الإجراءات المعتمدة".

وتأتي هذه المبادرة في وقت يواجه رئيس "فيفا"، المرشح لولاية جديدة في آذار/ مارس المقبل، ضغوطا كبيرة، بعدما قاد من دون تشاور مشروعا لإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، تُنقل إليها أصول تابعة لفيفا، بينها كأس العالم.

واضطر إنفانتينو في نهاية المطاف إلى سحب المشروع الذي أطلق عليه اسم "فيفا فوروورد إنتربرايز"، بعدما واجه معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ورغم سحب المشروع، يواصل ويفا الضغط على إنفانتينو، مطالبا برحيله.

وذكر إنفانتينو أن المشروع أُعلن عنه "قبل استكمال العملية المؤسسية التي ينص عليها الاتحاد الدولي، وقبل أن يتسنى عرضه بشكله الكامل على مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء".

وأضاف: "أقرّ بأنه، في ظل عدم توفر الصورة الكاملة، أثار الأمر مخاوف وأعطى انطباعا بأن قرارات قد اتُخذت بالفعل. لكن هذا لم يكن الحال بالتأكيد".

وفي هذا السياق، يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم شكوى ضد رئيس فيفا بتهمة "سوء الإدارة".

كما طالب رئيس الاتحاد الأوروبي، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، ورئيس اتحاد الكونكاكاف، الكندي فيكتور مونتالياني، فيفا، الجمعة، بتحويل 10 ملايين دولار على الأقل إلى كل واحد من الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء، لتمويل استثمارات في البنية التحتية وتطوير كرة القدم، ما يعني إجماليا يقارب 2.1 مليار دولار، إلى جانب المطالبة بإجراء "تدقيق مستقل، مع إتاحة الوصول الكامل إلى الأرقام والبيانات المالية".

وكان إنفانتينو قد أثار جدلا واسعا في وقت سابق، بعدما منح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي تربطه به علاقة وثيقة، "جائزة السلام"، خلال مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026.

كما أدت الطريقة المثيرة للشكوك التي ألغى بها فيفا عقوبة إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، عقب حصوله على بطاقة حمراء، وبعد تدخل من ترامب، إلى مزيد من تآكل الثقة لدى عدد من رؤساء الاتحادات الكبرى، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا، والذين باتوا يطالبون برحيل إنفانتينو.

لكن في الوقت الراهن، يبقى إنفانتينو المرشح الوحيد لرئاسة فيفا في الانتخابات المقررة في 18 آذار/ مارس 2027، علما بأن باب تقديم الترشيحات سيبقى مفتوحا حتى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.