مدرب منتخب إسبانيا يمدد عقده حتى عام 2032

مدد دي لا فوينتي عقده للبقاء على رأس الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا لغاية 2032 بعد قيادته إلى الفوز بكأس العالم، ويسعى إلى تكرار الثلاثية التاريخية التي حققتها إسبانيا بين عامي 2008 و2012، وهي الفوز بكأس أوروبا مرتين وكأس العالم.

مدد الإسباني لويس دي لا فوينتي عقده مدربا لمنتخب بلاده حتى عام 2032 بعدما قاده إلى الفوز بكأس العالم هذا الصيف، بعد التتويج بكأس أوروبا عام 2024؛ وفق ما أفاد الإثنين الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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وقال الاتحاد في بيان "سيُمدد لويس دي لا فوينتي عقده للمشاركة في كأسي أوروبا القادمتين (2028 و2032) وكأس العالم 2030 التي ستستضيفها إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب والباراغواي والأوروغواي والأرجنتين".

وسيواصل المدرب البالغ 65 عاما والذي تولى تدريب "لا روخا" في نهاية عام 2022 خلفا للويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، مسيرته بهدف تكرار الثلاثية التاريخية التي حققتها إسبانيا بين عامي 2008 و2012، وهي الفوز بكأس أوروبا مرتين وكأس العالم.

ويستحق دي لا فوينتي، المدرب السابق لفرق الشباب، وفقا لرئيس الاتحاد رافايل لوسان "مستقبلا طويلا" على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، بعد 14 عاما قضاها مع الاتحاد.

ويُعدّ دي لا فوينتي، الفائز أيضا بمسابقة دوري الأمم الأوروبية عام 2023 وكأس أوروبا تحت 21 عاما عام 2019، المدرب الأكثر تتويجا في تاريخ إسبانيا، بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الثاني في تاريخه في كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة.

وقال لوسان "نتحدث هنا عن أنجح مدرب في تاريخ المنتخب الوطني، وبعد أربعة عشر عاما قضاها معنا، يستحق لويس دي لا فوينتي هذا التكريم، مستقبلا طويل الأمد في الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

ويسافر المنتخب الإسباني إلى إنجلترا في السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر لخوض أول مباراة له منذ فوزه بكأس العالم، قبل أن يستضيف كرواتيا بعد ثلاثة أيام في إشبيلية، ليستهل مشواره في دوري الأمم الأوروبية.

ويعود "لا روخا" إلى أرضه لمواجهة التشيك في أوفييدو في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر، ويختتم فترة التوقف الدولي بمواجهة كرواتيا بعد ثلاثة أيام.