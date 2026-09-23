تقرير: برشلونة يواجه أزمة مالية بقيمة 2,6 مليار يورو

لفتت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى أن إجمالي ديون النادي الكاتالوني ستصل إلى 2,6 مليار يورو اعتمادا على جدول السداد.

لم يهنأ نادي برشلونة بالانطلاقة المثالية لفريقه على أرض الملعب مع استمرار ارتفاع تكاليف مشروع تجديد ملعبه "كامب نو" لتزيد الديون عن 2,6 مليار يورو.

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وحقق برشلونة سبعة انتصارات متتالية في انطلاقة مشواره بالدوري الإسباني بأداء قوي تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، وتألق نجمه البرازيلي رافينيا بتسجيله 12 هدفا في الليغا، كما انطلق الفريق الكاتالوني بقوة في دوري الأبطال بفوز كاسح على فينورد الهولندي بنتيجة 5-1.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن برشلونة حصل على موافقة بشأن حصوله على قرض إضافي بقيمة 510 ملايين يورو، منها 300 مليون يورو لاستكمال أعمال تجديد ملعبه إضافة إلى 210 ملايين يورو لتغطية الاحتياجات التشغيلية.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن إجمالي تكلفة مشروع "إسباي بارسا" وصل إلى 1,8 مليار يورو، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ميزانية المشروع الأولية التي اعتمدت في 2014.

وأوضح أن مشاكل هذه الاستثمارات الجديدة تتزامن مع معاناة برشلونة وخسائره من تأخر أعمال البناء.

وأشار إلى أن إدارة برشلونة أنفقت بالفعل 17 مليون يورو إضافية على التكاليف التشغيلية و24 مليون يورو على استثمارات مرتبطة بهذه الفترة، فضلا عن حرمانها من بعض الإيرادات التي كان من الممكن أن يحققها ملعب "كامب نو" إذا كان بكامل سعته الجماهيرية.

ولفتت "ذا أتلتيك" إلى أن إجمالي ديون النادي الكاتالوني ستصل إلى 2,6 مليار يورو اعتمادا على جدول السداد.

ومن المنتظر أن يصل ملعب "كامب نو" إلى سعته الكاملة الجديدة (105 آلاف متفرج) بحلول موسم 2028/2029.