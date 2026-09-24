ألابا ينتقل إلى الدوري الإيطالي بعد فترة انتظار طويلة

قال ألابا عن انتقاله إلى الدوري الإيطالي وانضمامه لفريق أودينيزي: "لقد عشت تجارب كثيرة وحققت العديد من الألقاب خلال مسيرتي، لكن هناك شيء واحد لم يتغير أبدا: لا تزال لدي الرغبة في الفوز".

انضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا إلى نادي أودينيزي الإيطالي، بعدما أنهى لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، فترة انتظار طويلة بحثا عن نادٍ جديد.

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وكان العملاق الإسباني قد استغنى عن خدمات ألابا (34 عاما) في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك عقب فترة قضاها في ريال مدريد عانى خلالها كثيرا من الإصابات.

والآن وقع ألابا عقدا لمدة عام واحد مع النادي الإيطالي، وذلك بعد مرور شهر على انطلاق الموسم الجديد.

ويملك الفريق، الذي يتخذ من مدينة أوديني مقرا له، في رصيده أربع نقاط حصدها من خمس مباريات خاضها في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال ألابا في بيان أصدره النادي الخميس "لقد عشت تجارب كثيرة وحققت العديد من الألقاب خلال مسيرتي، لكن هناك شيء واحد لم يتغير أبدا: لا تزال لدي الرغبة في الفوز".

ولم يستدع مدرب المنتخب النمساوي رالف رانجنيك، ألابا للمشاركة في المباريات الحالية ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، رغم أن اللاعب كان قد شارك سابقا في نهائيات كأس العالم.

وقد قضى ألابا خمس سنوات في مدريد، توج خلالها بلقب الدوري الإسباني مرتين ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين. وقبل ذلك، لعب المدافع، الذي يجيد اللعب في مركزي المدافع الأيسر وقلب الدفاع، لمدة عقد كامل مع بايرن ميونخ، حيث فاز أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الألماني عشر مرات.