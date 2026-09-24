الدوريات الأوروبية الكبرى تمارس ضغوطا على إنفانتينو

تعتزم روابط الدوري الإنجليزي والألماني والإسباني والإيطالي إصدار بيان مشترك للمطالبة بإصلاحات في حوكمة "فيفا"، وسط تواصل الخلاف مع رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، دون حسم ما إذا كانت ستطالب باستقالته.

بدأت الدوريات الأوروبية الكبرى تدخل على خط الصراع على السلطة الدائر بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيسه السويسري، جياني إنفانتينو، حسبما أفادت تقرير إخباري الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت شبكة "سكاي" التلفزيونية أن روابط بطولات الدوري الألماني لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي تعتزم إصدار بيان مشترك غدا الجمعة، من المتوقع أن تطالب فيه بإجراء إصلاحات في نظام حوكمة "فيفا".

وأشارت "سكاي" إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان البيان سيتضمن أيضا مطالبة رئيس "فيفا" المثير للجدل، إنفانتينو، بالاستقالة.

وكان إنفانتينو واجه ضغوطا في الفترة الماضية، عقب مساع لتسويق حقوق بطولة كأس العالم عبر مستثمرين خارجيين، كما تعرض أسلوبه في القيادة لانتقادات حادة من أطراف في مجتمع كرة القدم.

ورد إنفانتينو مؤخرا بعرض إجراء محادثات مع معارضيه حول إصلاحات محتملة داخل الاتحاد الدولي للعبة، وذلك للمرة الأولى، حيث أعلن عن إجراء مراجعة خارجية مستقلة لحوكمة "فيفا"، بالإضافة إلى إجراء مشاورات من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك دور رئيس الاتحاد.

كما أعرب إنفانتينو عن رغبته في الاستمرار في قيادة "فيفا"، وخطته للترشح لإعادة انتخابه خلال مؤتمر الاتحاد المقرر عقده في آذار/ مارس المقبل.

وفي المقابل، طالبه منتقدوه بالاستقالة، وفي مقدمتهم رئيس "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفرين.

ويتبنى "يويفا" واتحادات كرة القدم في أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" موقفا معارضا بشدة لإنفانتينو منذ عدة أسابيع، ومع ذلك، لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على مرشح منافس لرئاسة "فيفا".

وتبرز في سياق هذه الأزمة بين مسؤولي كرة القدم تواريخ ذات أهمية، منها اجتماع "يويفا"، الذي يضم جميع الاتحادات الأعضاء (55 اتحادا) في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين، واجتماع مجلس "فيفا" في 15 من الشهر ذاته بمدينة زيورخ السويسرية، حيث يعتزم إنفانتينو مناقشة مقترحاته.

وكان الخلاف تصاعد في أواخر الشهر الماضي مع التهديد برفع دعوى جنائية أمام المحاكم السويسرية ضد إنفانتينو، في ما يتعلق بخطط الاستثمار في بطولة كأس العالم، ولهذا الغرض طلبت الاتحادات المعارضة لإنفانتينو معلومات حول الصفقات المزمعة من المحاكم الأميركية.