لاعب إيرلندي بظل الدعوات المستمرة لمقاطعتها: المباراة أمام إسرائيل "لا يجب أن تقام"

دعوات مستمرة إلى منتخب إيرلندا لمقاطعة مباراتها أمام إسرائيل في دوري أمم أوروبا يوم الأحد المقبل، وأصبح اللاعب جايسون نايت أول لاعب بمنتخب بلاده يعارض خوض المباراة، مشيرا إلى أنه "لا يجب أن تقام".

أصبح لاعب وسط إيرلندا جايسون نايت أول لاعب في منتخب بلاده يعارض خوض مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم المقررة الأحد، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن المستوى الثاني للمسابقة.

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وتقام المباراة في مدينة ديبريتسن المجرية، رغم الدعوات المستمرة إلى إيرلندا لمقاطعة اللقاء.

ولن تُطرح أي تذاكر للمباراة أمام المشجعين الإيرلنديين، بعدما رفض الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم الحصول على حصته المخصصة من التذاكر.

وقال نايت للصحافيين عقب خسارة إيرلندا أمام كوسوفو 0-1: "لا أعتقد أن المباراة يجب أن تُقام، لكنها ستُقام. سنتحدث بشكل أعمق عن الأمر وما يعنيه ذلك".

وأضاف "لدي قدر لا بأس به من الخبرة. لم يسبق لأي منا أن مرّ بموقف كهذا، لكنني أود أن أعتقد أنني أتمتع بالخبرة والقدرة على التحمل، وأنني أستطيع تجاوز معظم الأمور، وهذا ما سأحاول فعله".

وكان مدرب إيرلندا الإيسلندي هايمير هالغريمسون قد قال الأسبوع الماضي إن بعض لاعبيه يشعرون بعدم الارتياح إزاء اضطرارهم إلى خوض مباراتي إسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، على ملعب محايد آخر في مدينة باتشكا توبولا الصربية.

وقال نايت لاعب بريستول سيتي المنافس في دوري المستوى الثاني الإنجليزي (تشامبيونشيب) "سأحاول التركيز على كرة القدم قدر الإمكان".

وأضاف "من الواضح أن هناك اهتماما إعلاميا أكبر، لكنه لا يتركز على كرة القدم نفسها".

وتابع "الأمر غير مألوف للغاية، ولم يسبق لأي منا أن واجه موقفا كهذا، ولذا نتعلم كيفية التعامل معه في الوقت نفسه".

ولطالما كانت إيرلندا من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، وغالبا ما يرتبط التعاطف مع الفلسطينيين بتاريخ البلاد الخاص في ظل الحكم البريطاني.

واعترفت دبلن رسميا بدولة فلسطينية عام 2024 إلى جانب إسبانيا والنرويج، ووجهت مرارا انتقادات لسلوك إسرائيل خلال حرب الإبادة في غزة.