مبابي يغادر معسكر المنتخب لإصابة في الركبة

غادر كيليان مبابي معسكر منتخب فرنسا، السبت، بعد إصابته في أثناء مواجهة تركيا أمس الجمعة خلال دوري الأمم الأوروبية، وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مديره الفني، زين الدين زيدان، لن يستدعي بديلا لمبابي وسيكتفي باللاعبين الموجودين في المعسكر.

زيدان يصافح مبابي عند مغادرته الملعب بعد إصابته في مواجهة تركيا، 25 أيلول/ سبتمبر 2026 (Getty Images)

قرر المدير الفني لمنتخب فرنسا، زين الدين زيدان، عدم استدعاء أي لاعب لتعويض غياب مهاجم ريال مدريد، كيليان مبابي، الذي سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة للفريق في دوري الأمم الأوروبية للإصابة.

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وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، أن زيدان سيكتفي بالقائمة الحالية التي ستخوض مواجهة بلجيكا يوم الإثنين، وإيطاليا يوم الجمعة، ثم بلجيكا في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي أصيب بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في شباك تركيا، الجمعة، وأنه غادر معسكر المنتخب اليوم وعاد إلى مدريد، حيث سيخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي الذي تواصل مع الاتحاد الفرنسي.

ويعاني قائد منتخب فرنسا من إصابة في وتر الركبة اليمنى، وقال زيدان إن الإصابة بسيطة، لكنه فضل عدم المخاطرة به.

ولاحقا أكد نادي ريال مدريد الإسباني في بيان أن مهاجمه كيليان مبابي يعاني من "فرط تمدد في الركبة اليسرى"، أرغمته على الخروج في الشوط الثاني من مواجهة تركيا في الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال النادي الإسباني في بيانه: "بعد الفحوص التي أجراها اليوم الجهاز الطبي لريال مدريد على لاعبنا كيليان مبابي، شُخّصت إصابته بفرط تمدد في الركبة اليسرى".

وكان المهاجم غادر أرضية الملعب مباشرة بعد تسجيله هدف التقدم في الدقيقة 54 أمام المنتخب التركي.

وقال مدرب منتخب فرنسا، زين الدين زيدان، لقناة "تي إف 1" عقب فوز فرنسا 1-0 في أول مباراة له على رأس الجهاز الفني لـ"الزرق": "لقد تعرض لفرط تمدد في الركبة".

وأضاف "أعتقد أنه سيتعين عليه العودة" إلى مدريد.

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