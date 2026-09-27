دوري أمم أوروبا: إسبانيا تسقط إنجلترا في مباراتها الأولى بطلة للعالم

حقق منتخب إسبانيا الفوز في أول مباراة يخوضها بعد فوزه بكأس العالم على مضيفه منتخب إنجلترا بثلاثية مقابل هدفين، وهذه المباراة رقم 39 لأبطال العالم من دون هزيمة.

فاز المنتخب الإسباني في أول مباراة يخوضها بعد فوزه بمونديال 2026 للمرة الثانية في تاريخه، على مضيفه الإنجليزي 3-2 السبت في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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وسجل لامين يامال (2) والاحتياطيان أليكس بايينا (60) وميكيل أويارزابال (74) أهداف إسبانيا، وأنتوني غوردون (36) والقائد هاري كين (40) الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني، هدفي إنجلترا.

وتستضيف إسبانيا منتخب كرواتيا الثلاثاء المقبل في إشبيلية، بينما تسافر إنجلترا إلى التشيك ضمن الجولة الثانية.

وبلغت إسبانيا النهائي على الأقل في النسخ الثلاث الأخيرة من المسابقة، فيما وصلت إنجلترا إلى نصف النهائي مرة واحدة فقط، بل وهبطت إلى المستوى الثاني في نسخة 2022-2023.

وهي المباراة رقم 39 لأبطال العالم الذين يشرف عليهم المدرب لويس دي لا فوينتي من دون هزيمة، منذ الودية ضد كولومبيا في 22 آذار/ مارس 2024 (0-1)، وتحديدا منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو رقم قياسي أوروبي.

على ملعب "ويمبلي" الشهير في لندن، عاقب يامال المنتخب المضيف بعد دقيقتين من صافرة البداية اثر خطأ ارتكبه مدافع مانشستر سيتي مارك غيهي فافتك منه الكرة وانفرد بالحارس جيمس ترافورد وسددها بقدمه اليسرى فاصطدمت بالقائم ودخلت الشباك.

وهو الهدف الثامن ليامال ابن الـ19 عاما في 34 مباراة دولية بقميص "لا روخا".

واعتقد لاعبو إسبانيا أنهم ضاعفوا النتيجة، إلا أن الحكم رفض هدف فيران توريس بعد ركلة ركنية بداعي التسلل (8)، قبل أن يهدر مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدفا محققا إثر تموضع خاطئ من المدافع إزري كونسا سمح ليامال بارسال كرة في العمق إلى توريس الذي سددها وتصدى لها الحارس ترافورد (16) الذي عاد للتألق مجددا بتصديه لانفراد توريس بعد تمريرة من قائده رودري (27).

وحصل أبطال العالم على فرصة جديدة بعد تمريرة من يامال إلى داني أولمو في المنطقة، تابعها لاعب خط وسط برشلونة تسديدة من الجهة اليمنى لمست أصابع ترافورد وكذلك القائم (34).

وبخلاف مجريات اللقاء، أدركت إنجلترا التعادل عبر هجمة مرتدة بعد ركنية وكرة أهدرها نيكو وليامز، فقادها غوردون بعدما مرر الكرة بكعب قدمه إلى لاعب ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام الذي أعادها إلى جناح برشلونة فتوغل وسدد بقدمه اليمنى في شباك الحارس أوناي سيمون (36).

وسجل غوردون (25 عاما) هدفه الخامس في 26 مباراة دولية.

ولم يكد أبطال العالم يستفيقون من الهدف الأول حتى اهتزت شباكهم للمرة الثانية في غضون 4 دقاق عبر الهداف التاريخي "للأسود الثلاثة" كاين بعد تمريرة من نيكو أورايلي داخل منطقة الجزاء فانقض عليها مهاجم بايرن ميونخ الألماني برأسه أمام أيمريك لابورت اصطدمت بفخذ مارك كوكوريا وخدعت سيمون (40).

واهتزت شباك منتخب "لا روخا" الذي لم يتلق سوى هدف يتيم في مونديال 2026، مرتين في غضون 4 دقائق.

ومع بداية الشوط الثاني، حصلت إنجلترا على فرصة بعد ركلة ركنية على الجهة اليسرى وعرضية من بوكايو ساكا أبعدها باو كوبارسي لكن الكرة عادت مجددا إلى بيلينغهام فأرسلها عرضية وتلقفها إزري كونسا برأسه إلى جانب القائم (49).

وسقط بيلينغهام داخل منطقة الجزاء الإسبانية بعد احتكاك مع رودري، فاحتسبت ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "فار"، وانبرى لها لكن الكرة اصطدمت بالعارضة (54).

وخرج توريس ووليامز ودخل أويارزابال وبايينا في الدقيقة 55، وأدرك الأخير التعادل بعدما فقد أورايلي الكرة لصالح داني أولمو الذي مررها إلى البديل الذي حصل على الوقت الكافي لتسديدها من خارج منطقة الجزاء إلى يسار الحارس ترافورد (60).

ومنح أويارزابال (29 عاما) التقدم مجددا لأبطال العالم بعد كرة من لابورت إلى بايينا الذي أرسلها بدوره إلى مهاجم ريال سوسييداد أودعها الشباك (74)، رافعا رصيده إلى 31 هدفا في 62 مباراة دولية.