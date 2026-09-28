كلوب بعد خسارته الأولى مع ألمانيا: الخسارة مجرد معلومة لا تختلف عن الفوز

قال كلوب لقناة "إيه آر دي" بعد الخسارة الأولى له أمام اليونان في دوري أمم أوروبا: "شخصيا، لا يزعجني الأمر على الإطلاق. لقد خسرت مباريات أكثر بكثير في حياتي مما كنت أتمنى".

أكد مدرب المنتخب الألماني يورغن كلوب عدم انزعاجه من هزيمته الأولى في ثاني مباراة على رأس الإدارة الفنية للمانشافت وكانت أمام ضيفه اليوناني 0-1 الأحد في أوغسبورغ في الجولة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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وفي أول مباراة لكلوب على أرض ألمانيا، افتقد منتخب بلاده الفاعلية الهجومية والطاقة التي أظهرها في ظهوره الأول مع المدرب السابق لليفربول الإنجليزي، حين تعادل خارج أرضه أمام هولندا 1-1 الخميس.

وعانى الألمان في إيجاد ثغرة في الدفاع اليوناني طوال الساعة الأولى من المباراة، قبل أن ينجح الضيوف في التسجيل عبر هجمة مرتدة، عندما هز ديميتريوس كوربيليس الشباك في الدقيقة 74.

وكان هذا أول فوز في تاريخ اليونان على ألمانيا بعد سبع هزائم وثلاثة تعادلات بين المنتخبين منذ عام 1960.

وقال كلوب لقناة "إيه آر دي": "شخصيا، لا يزعجني الأمر على الإطلاق. لقد خسرت مباريات أكثر بكثير في حياتي مما كنت أتمنى".

وأضاف "لكن طالما أنك تستخلص الدروس الصحيحة، فإن الخسارة في النهاية مجرد معلومة، لا تختلف عن الفوز".

وتابع "نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه المباريات، فهي بالضبط المواجهات التي أردنا خوضها".

من جهته قال قائد ألمانيا يوزوا كيميش "لقد أوضح (كلوب) تماما ما يريده، وعلينا كلاعبين أن نطبّق ذلك".

وغاب عدد من اللاعبين الأساسيين، في وقت سعى فيه كلوب إلى تكوين صورة أوضح عن المواهب المتاحة لديه، لكن الهزيمة أظهرت حجم المهمة التي تنتظره لإعادة إحياء عملاق الكرة الألمانية المتراجع.

وتولى المدرب البالغ 59 عاما مسؤولية المنتخب في تموز/ يوليو خلفا لمواطنه يوليان ناغلسمان، بعد خروج أبطال العالم أربع مرات من دور الـ32 في كأس العالم بأميركا الشمالية، في ثالث خروج مبكر على التوالي لهم من البطولة.

وقال قلب الدفاع جوناثان تاه "أعتقد أن الأهم هو أن نبقى متحدين، وهذا لن يتغير".

وأضاف "بالطبع، ومع الحماس الكبير المحيط بالمدرب الجديد، قد ترتفع التوقعات كثيرا من الخارج، لكن الأمر في النهاية يتعلق بما نقدمه على أرض الملعب وبمستوى أدائنا".

وضم كلوب 16 لاعبا لم يسبق لهم خوض مباريات دولية، ضمن قائمة موسعة من 44 لاعبا، بعدما أكد أنه سيستغل هذه المنافسات لتقييم العناصر المتاحة أمامه.

ومن بين خمسة تغييرات أجراها على التشكيلة الأساسية، جاء إشراك مهاجم هوفنهايم بامباسي كونتي مفاجئا، رغم أنه خاض أربع مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى.