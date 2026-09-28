ميسي يسجل هدفا رائعا دون تجنيب إنتر ميامي الخسارة

أحرز ميسي هدفا رائعا من ركلة حرة مذهلة في الدقيقة 33 أسكت به جماهير كولومبوس على أرضها، إلا أن ذلك لم يتمكن من تجنيب فريقه إنتر ميامي الخسارة بعدها بهدفين مقابل هدف.

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا عادل به النتيجة، لكنه لم يتمكن من تجنيب فريقه إنتر ميامي الخسارة أمام كولومبوس كرو 1-2 في الدوري الأميركي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونفذ ميسي ركلة حرة مذهلة في الدقيقة 33 أسكت بها جماهير كولومبوس على أرضها، بعد خمس دقائق من منح الفنزويلي جوسيف مارتينيز التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

لكن الهدف الحادي والعشرين لميسي في الموسم المنتظم لم يكن كافيا، إذ صمد كولومبوس ونجح في إحباط محاولات إنتر ميامي لفترات طويلة من المباراة.

وكاد ميسي يمنح ميامي التقدم في الدقيقة 62 عندما انطلق بالكرة وسدد نحو المرمى، لكن حارس كولومبوس باتريك شولت تصدى لمحاولته وأبعدها فوق العارضة.

واعتقد ميامي أنه تقدم في النتيجة بعد لحظات عندما انفرد البديل ديفيد أيالا بدفاع كولومبوس وسدد كرة قوية تجاوزت شولت عند القائم القريب.

لكن الهدف أُلغي بعدما تبين أن أيالا كان في موقف تسلل بفارق ضئيل.

وفي المقابل، بدا كولومبوس أكثر خطورة هجوميا، إذ ارتطمت محاولتان للمغربي الجديد أنس الزروري بالقائم والعارضة، من بينهما تسديدة بعيدة المدى رائعة اصطدمت بأسفل العارضة.

وبدا أن المباراة تتجه إلى التعادل، لكن كولومبوس انتزع هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عندما أطلق الإسباني برايس مينديس تسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء فشل حارس المرمى الارجنتيني لإنتر ميامي روكو ريوس نوفو في الإمساك بها فتهيأت أمام السنغالي جمال ثيار، بديل مارتينيز، فتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (90+8).

وطرد لاعب وسط إنتر ميامي سانتياغو موراليس قبل هدف الفوز بدقيقتين لتلقيه إنذارين في مدى ثلاث دقائق.

ووجهت الهزيمة ضربة جديدة لآمال ميامي الضئيلة أصلا في اللحاق بناشفيل متصدر المنطقة الشرقية.

ويتأخر ميامي الآن بفارق 14 نقطة عن ناشفيل قبل سبع مباريات من نهاية الموسم المنتظم.

في المقابل، لا يزال كولومبوس في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة، بفارق أربع نقاط عن مراكز التأهل.