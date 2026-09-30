دوري أمم أوروبا: مدرب إيرلندا يؤكد خوض المباراة الثانية مع إسرائيل مع شارات سوداء مجددا

قال هالغريمسون الأربعاء إن اللاعبين الإيرلنديين سيضعون مجددا شارات سوداء خلال المباراة الثانية، وسيحنون رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

أكد المدرب الآيسلندي لإيرلندا هايمير هالغريمسون، الأربعاء، أن المنتخب سيخوض مباراته الثانية أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد، بعدما أحاطت الشكوك بالمواجهة الأولى على خلفية الحرب في غزة.

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وفازت إيرلندا على إسرائيل 3-0 في المجر الأحد، بعد تحضيرات مضطربة صوّت خلالها أفراد المنتخب لصالح خوض المباراة، عقب انسحاب الحارس غافن بازونو قبل يوم واحد من اللقاء.

وقال المدرب الآيسلندي خلال مؤتمر صحافي في دبلن "قال الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم إننا سنخوض المباراتين. كانت هذه نيتنا عندما دخلنا المعسكر ولا تزال كذلك".

وأضاف "نحاول التركيز على كرة القدم. اتُّخذ القرار بالفعل بأننا سنخوض المباراتين".

وتتواجه إيرلندا مع النمسا الخميس في دبلن، قبل مباراتها المقررة على "أرضها" أمام إسرائيل والتي ستقام خلف أبواب مغلقة في باتشكا توبولا في صربيا.

وخلال مباراة الأحد في ديبريتسن، وضع لاعبو إيرلندا شارات سوداء تكريما لجميع الذين فقدوا حياتهم في حرب غزة، وأحنوا رؤوسهم أثناء النشيد الإسرائيلي في الملعب شبه الخالي.

ولم تحصل المصافحة التقليدية بين اللاعبين قبل المباراة، كما لم يتبادلوا الرايات التذكارية.

وقال هالغريمسون الأربعاء إن اللاعبين الإيرلنديين سيضعون مجددا شارات سوداء خلال المباراة الثانية، وسيحنون رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

وانسحب لاعب واحد فقط، هو الحارس بازونو، قبل المباراة الأولى، قائلا إنه "سيكون من الخطأ المشاركة" سواء في هذه المباراة أو في لقاء الإياب في صربيا بسبب "قتل الأبرياء".

ومنذ أن أوقعت القرعة إيرلندا في المجموعة ذاتها مع إسرائيل في دوري الأمم في شباط/ فبراير، دعا رياضيون وروابط مشجعين وناشطون مؤيدون للفلسطينيين إلى مقاطعة المباراتين.

وكان الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم نفسه قد طلب العام الماضي من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) تعليق مشاركة إسرائيل، لكنه لم ينجح في حشد دعم كاف من مسؤولي كرة القدم الأوروبية.

ونقل الاتحاد مباراة 4 تشرين الأول/ أكتوبر من دبلن إلى صربيا، مشيرا إلى "تحديات تشغيلية".