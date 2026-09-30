كونيه: زيدان أدهشني بمهاراته في تدريبات فرنسا

أبدى مانو كونيه، لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إعجابه بقدرات المدرب الجديد زين الدين زيدان، بعدما شارك الأخير في تدريبات المنتخب وأظهر جانبًا من مهاراته التي اشتهر بها خلال مسيرته الكروية.

وقال كونيه، قبل مواجهة إيطاليا المقررة بعد غد الجمعة على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن دوري الأمم الأوروبية، إن أكثر ما أدهشه خلال الأسبوع الأول من التدريبات كان المستوى الفني الذي أظهره زيدان، رغم بلوغه 54 عامًا.

وأضاف كونيه، البالغ 25 عامًا: "أكثر ما أدهشني خلال الأسبوع الأول من التدريبات هو قدراته الفنية. لقد حافظ على كل ما يملكه من مهارات".

وتابع: "رؤيته عن قرب أفضل بكثير، خاصة في مثل عمره. صحيح أنني كنت صغيرًا عندما كان في نهاية مسيرته، لكن رؤيته لا يزال يمتلك تلك المهارات حتى الآن تؤكد أن مستواه في عصره كان مذهلًا بكل تأكيد".

وكان زيدان قد سجل هدفين في فوز فرنسا على البرازيل في نهائي كأس العالم 1998، ليصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، قبل أن يتوج بجائزة الكرة الذهبية، ثم يقود المنتخب الفرنسي إلى لقب كأس أمم أوروبا عام 2000.

وعن العمل تحت قيادة زيدان، قال كونيه: "إنه أمر رائع أن أتدرب تحت قيادة أسطورة عالمية. لقد طلب مني أن ألعب بحرية ومنحني الثقة".

وأضاف: "كان لاعب وسط، ولذلك أستمع إلى كل ما يقوله، ولا يمكنني سوى التعلم منه ومن العمل إلى جواره. يقدم لي الكثير من النصائح بشأن تمركزي ويمنحني مسؤوليات أكبر".