محاكمة وفاة مارادونا: تبادل الاتهامات بشأن الرعاية الطبية

تبادل 7 من العاملين في الرعاية الصحية المتهمين في قضية وفاة النجم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، الاتهامات بشأن مسؤولية كل منهم عن الرعاية التي تلقاها خلال فترة نقاهته، ويواجه المتهمون، الذين يتمسكون ببراءتهم، أحكاما قد تصل إلى 25 عاما.

تبادل عدد من المتهمين في محاكمة وفاة دييغو أرماندو مارادونا الاتهامات، الثلاثاء، بشأن الرعاية الطبية التي قُدّمت للنجم الأرجنتيني خلال فترة نقاهته التي أفضت إلى وفاته.

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ويُحاكم سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية (طبيب، وطبيب نفسي، ومختص نفسي، وممرضات) منذ نيسان/ أبريل في سان إيسيدرو قرب العاصمة بوينوس آيرس؛ بتهمة الإهمال الطبي المحتمل خلال فترة نقاهة لنجم نابولي الإيطالي السابق الذي كان يتلقى العلاج في منزله.

وكان مارادونا يتعافى من جراحة في الرأس في منزله في تيغري بمقاطعة بوينس آيرس، عندما توفي عام 2020 عن عمر ناهز الـ60 عاما، إثر سكتة قلبية تنفسية ووذمة رئوية (حالة من تراكم السوائل داخل الرئتين بإفراط).

وتساءلت المنسقة الطبية، نانسي فورليني، الثلاثاء قائلة "كيف لي أن أغفل شيئا لم يُطلب مني القيام به؟".

بعد اتهامها بالتقصير في توفير المعدات والكوادر اللازمة، وجّهت أصابع الاتهام إلى جراح الأعصاب، ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية، أغوستينا كوساتشوف، اللذين يُحاكمان أيضا في القضية.

وقالت "أخبرتني الأخيرة أن جميع القرارات تمر عبرهما...، وأنهما يملكان كل السلطة".

من جانبه، ألقى الطبيب لوكي باللوم على فورليني، مصرّا على قوله "كنت أتابع الحالة جراحيا...، ولم أكن الطبيب المعالج".

أما بيدرو دي سبانيا، فقد نفى بدوره مسؤوليته عن الحالة، وأكد أنه لم يتمكن من رؤية المريض خلال زيارتيه الأخيرتين.

وأدلى بشهادته قائلا "شعرتُ بالإحباط لعدم تمكني من أداء واجبي، ولكن طُلب مني المغادرة".

وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في مقاربة المحاكمة من قبل المتهمين، إلا أنهم جميعا يُصرّون على براءتهم ويواجهون عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن.

ودخلت المحاكمة مرحلتها النهائية، إذ من المقرر أن تبدأ المرافعات الختامية في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن تستمر على مدى 6 جلسات استماع حتى الـ22 منه.