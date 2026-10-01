رونالدو يغادر البرتغال غاضبًا.. هل كانت هذه نهاية الرحلة الدولية؟

غادر كريستيانو رونالدو معسكر منتخب البرتغال، بعد قرار المدرب جورجي جيزوس عدم إشراكه أساسيا أمام الدنمارك، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل النجم البرتغالي مع المنتخب.

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده في كوبنهاغن، قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، في خطوة أعادت فتح التساؤلات حول مستقبله مع المنتخب، بعد قرار المدرب جورجي جيزوس عدم الدفع به أساسيا للمباراة الثانية على التوالي.

وأعلن رونالدو، البالغ 41 عاما، قراره عبر حسابه في "إنستغرام"، عقب مؤتمر صحافي لجيزوس ومحادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا.

وقال رونالدو إنه قرر مغادرة معسكر المنتخب، مضيفا أنه سيكشف "في الوقت المناسب" للشعب البرتغالي الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة، قبل أن يتمنى التوفيق لمنتخب بلاده وزملائه.

وجاءت مغادرة رونالدو بعد أيام من بقائه على مقاعد البدلاء طوال مباراة البرتغال أمام النرويج، التي انتهت بفوز البرتغال 2-1. وكان رونالدو قد شارك أساسيا في المباراة السابقة أمام ويلز، وحمل شارة القيادة.

ورغم أن جيزوس نفى وجود خلاف مباشر مع قائد المنتخب، فإنه أقر بأن رونالدو شعر بالإحباط بعد أن أمضى فترة الإحماء أمام النرويج من دون أن يشارك في المباراة.

وقال المدرب البرتغالي إن قرار إشراك اللاعبين يعود إليه وحده، مؤكدا أنه أبلغ رونالدو مسبقا بأنه لن يبدأ أمام الدنمارك، مع إمكانية الدفع به خلال المباراة إذا اقتضت الحاجة.

وفي المقابل، أكدت وسائل إعلام أن جيزوس ورئيس الاتحاد البرتغالي توجها إلى مطار كوبنهاغن في محاولة لإقناع رونالدو بالبقاء، لكن اللاعب غادر على متن طائرته الخاصة.

وأكد الاتحاد البرتغالي مغادرة رونالدو للمعسكر، مشيرا إلى أن تحضيرات المنتخب لمباراتي الدنمارك والنرويج ستتواصل بمشاركة بقية اللاعبين، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب رحيل قائد المنتخب.

وتأتي هذه التطورات في وقت كان رونالدو قد لمح فيه إلى اقتراب نهاية مسيرته الكروية، إذ قال مؤخرا إن الموسم الحالي قد يكون الأخير له في الملاعب، من دون أن يعلن موعدا محددا لاعتزاله اللعب الدولي.

ويعد رونالدو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف والمباريات الدولية مع البرتغال، بعدما سجل 146 هدفا خلال 234 مباراة منذ ظهوره الأول مع المنتخب عام 2003.

وقاد رونالدو البرتغال إلى التتويج بلقب كأس أوروبا عام 2016، كما شارك مع المنتخب في ست نسخ من كأس العالم، وكانت آخرها بطولة 2026 التي خرجت فيها البرتغال من دور الـ16 أمام إسبانيا.

وبينما لم يعلن رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، فإن مغادرته المفاجئة للمعسكر، إلى جانب تصريحاته حول كشف الأسباب "في الوقت المناسب"، أبقت مستقبله مع المنتخب مفتوحا على احتمالات عدة.