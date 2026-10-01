من هو نادي كرة القدم الإسباني الذي اشتراه ميسي مؤخرا؟

اشترى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نادي "سي دي إلدينسي" لكرة القدم الذي يلعب في الدرجة الثانية في إسبانيا، بحسب إعلان رسمي للنادي.

أعلن نادي "سي دي إلدنسي" الذي ينافس في الدرجة الثانية في إسبانيا والذي يقع بالقرب من مدينة أليكانتي، الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح المالك الرسمي للنادي.

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وجاء في بيان للنادي: "يعلن نادي ’ديبورتيفو إلدنسي’ رسميا عن استحواذ ليونيل ميسي على النادي، مما يمثل بداية مرحلة جديدة ومثيرة في تاريخ النادي الذي يمتد لأكثر من 100 عام".

وما تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للرياضة، وهي الخطوة التي تعد إجراء شكليا، علما بأن النادي لم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالشروط المالية.

وتُعد هذه ثاني تجربة لميسي بكونه مساهما رئيسا في ناد إسباني، والأولى له مع ناد محترف.

إذ يملك النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، والذي دخل موسمه الرابع مع إنتر ميامي الأميركي، نادي "يو إي كورنيلا" الذي يلعب في الدرجة الخامسة.